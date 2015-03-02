加拿大股市：收高，Valeant上涨抵销石油股下跌

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透多伦多3月2日 - 加拿大股市主要指数周一上涨，Valeant Pharmaceuticals International Inc 上涨，扶助抵销能源股下跌的影响。布兰特原油下跌，拖累石油股走低。
布兰特原油期货下跌，此前伊朗表示，如果西方国家撒销对伊朗的制裁，伊朗和西方国家将可能在本周就该国的核计划达成协议，这可能提振伊朗原油出口。
Valeant近期的并购活动，带动其股价跳升3.5%，扶助燃点医疗保健股上涨。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高29.71点，或0.2%，收报15,264.05点。10大类股中有六类收高。
能源股下跌0.8%，金矿股下跌，跟随金价下滑。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)