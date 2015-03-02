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市场报道 | 2015年 3月 3日 星期二 06:11 BJT

加拿大股市：收高，Valeant上涨抵销石油股下跌

路透多伦多3月2日 - 加拿大股市主要指数周一上涨，Valeant Pharmaceuticals International Inc 上涨，扶助抵销能源股下跌的影响。布兰特原油下跌，拖累石油股走低。

布兰特原油期货下跌，此前伊朗表示，如果西方国家撒销对伊朗的制裁，伊朗和西方国家将可能在本周就该国的核计划达成协议，这可能提振伊朗原油出口。

Valeant近期的并购活动，带动其股价跳升3.5%，扶助燃点医疗保健股上涨。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高29.71点，或0.2%，收报15,264.05点。10大类股中有六类收高。

能源股下跌0.8%，金矿股下跌，跟随金价下滑。(完)
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