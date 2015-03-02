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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 06:18 BJT

****日韩经济指标预测--3月3日-3月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值   
    
    3月2日当周
    
    3月3日(二)
    0130 日本加班工资(较上年同期)                      1月          --        +0.5%
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          2月          --      3,621.9
    
    3月4日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --     买超1,663
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --     买超2,890
    
    3月5日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          2月         --        12,611
    
    3月6日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                          1月         --          +1.5
             领先指标(较前月)                                      --          +1.5
    
    3月9日当周
    
    3月8日(日)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  2月         --         +2.5%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              1月         --     盈余1,872
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率        第四季修正值         --       　+2.2%
             GDP(较前季)                                           --         +0.6%
             GDP资本支出(较前季)                                   --         +0.1%
             GDP民间消费(较前季)                                   --         +0.3%
             GDP外部需求(较前季)                                   --         +0.2%
    
     3月9日(一)
　　 0500 日本服务业景气判断指数                      2月          --          45.6
    
     3月10日(二)
     2350 日本国内企业物价指数(较前月)                2月          --         -1.3%
                             (较上年同期)                          --         +0.3%
     2350 日本机械订单(较前月)                        1月          --         +8.3%
                     (较上年同期)                                  --        +11.4%   
    (完)
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