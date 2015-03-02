《综述》美国1月消费者支出连二月下滑，再添首季经济成长放缓迹象

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
经通胀调整后的1月家庭可支配收入增长0.9%，为2012年12月以来最大增幅。储蓄率升至5.5%，为两年来最高。
根据另一份报告，美国供应管理协会(ISM)公布，2月制造业指数降至52.9，为13个月来最低；1月为53.5。
从食品、机械到电脑和电子产品领域，制造商将制造业活动放缓归因于美国西海岸港口的劳资纠纷。纠纷虽然得到解决，但造成了大量货物积压。
“我们知道，1月份劳资纠纷严重恶化，进港和出港的集装箱货运较12月下降了大约四分之一。这些积压货物清理完毕需要数月时间，”Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth表示。
石油和煤炭产品领域的制造商抱怨称，能源价格下跌给收入造成压力。制造业活动还因亚欧经济成长走软和强势美元而受损。
周一的报告显示，1月中国制造业仍呈现萎缩，而欧元区制造业也只是温和成长。
美国PCE价格指数和联邦基金目标利率图表：link.reuters.com/qec92t
美国个人消费图表：link.reuters.com/haf65v
ISM美国制造业：link.reuters.com/xek62w
Markit与ISM制造业数据对比：link.reuters.com/geg47v
建筑支出图表：link.reuters.com/vus72w
(完) (编译 戴素萍/张荻/陈宗琦/王颖；审校 龚芳/杜明霞/郑茵/王兴亚)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)