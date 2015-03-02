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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 07:26 BJT

《综述》美国1月消费者支出连二月下滑，再添首季经济成长放缓迹象

经通胀调整后的1月家庭可支配收入增长0.9%，为2012年12月以来最大增幅。储蓄率升至5.5%，为两年来最高。

根据另一份报告，美国供应管理协会(ISM)公布，2月制造业指数降至52.9，为13个月来最低；1月为53.5。

从食品、机械到电脑和电子产品领域，制造商将制造业活动放缓归因于美国西海岸港口的劳资纠纷。纠纷虽然得到解决，但造成了大量货物积压。

“我们知道，1月份劳资纠纷严重恶化，进港和出港的集装箱货运较12月下降了大约四分之一。这些积压货物清理完毕需要数月时间，”Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth表示。

石油和煤炭产品领域的制造商抱怨称，能源价格下跌给收入造成压力。制造业活动还因亚欧经济成长走软和强势美元而受损。

周一的报告显示，1月中国制造业仍呈现萎缩，而欧元区制造业也只是温和成长。

美国PCE价格指数和联邦基金目标利率图表：link.reuters.com/qec92t

美国个人消费图表：link.reuters.com/haf65v

ISM美国制造业：link.reuters.com/xek62w

Markit与ISM制造业数据对比：link.reuters.com/geg47v

建筑支出图表：link.reuters.com/vus72w

(完) (编译 戴素萍/张荻/陈宗琦/王颖；审校 龚芳/杜明霞/郑茵/王兴亚)
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