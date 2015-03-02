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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 06:52 BJT

《全球汇市》美元全线上扬，澳元因降息风险走势堪忧

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1182 1.1183 -0.01 -7.56 1.2097

美元/日圆 120.13 120.12 +0.01 +0.38 119.68

欧元/日圆 134.33 133.77 +0.42 -7.22 144.78

美元/瑞郎 0.9578 0.9578 +0.00 -3.65 0.9941

英镑/美元 1.5364 1.5362 +0.01 -1.34 1.5573

美元/加元 1.2535 1.2535 +0.00 +7.89 1.1618

澳元/美元 0.7759 0.7765 -0.08 -5.01 0.8168

新西兰元/美元 0.7507 0.7506 +0.01 -3.72 0.7797

澳元/日圆 93.210 93.330 -0.13 -4.64 97.750

新西兰元/日圆 90.180 90.350 -0.19 -3.35 93.310

英镑/日圆 184.57 184.43 +0.08 -0.97 186.38

澳元/新西兰元 1.0329 1.0334 -0.05 -1.34 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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