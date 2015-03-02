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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 06:53 BJT

****澳新经济指标预测--3月3日-3月10日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
        
    3月2日当周
    
    3月3日(二)
    0030 澳洲建筑许可                                   1月          -1.8%      -3.3%
             民间建筑许可                                              --    　  持平
    0030 澳洲经常帐(亿澳元)                          第四季        赤字110    赤字125
    0330 澳洲央行利率决定                               3月          2.00%      2.25%
    2230 澳洲AIG服务业指数                              2月            --        49.9
    
    3月4日(三)
    0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较上季)               第四季          +0.7%      +0.3%
                          (较上年同期)                               +2.6%      +2.7%
    
    3月5日(四)
    0030 澳洲零售销售(较上月)                           1月          +0.4%      +0.2%
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                  1月        逆差9.5   逆差4.36
    2230 澳洲AIG建筑指数                                2月            --          46
    
    3月6日(五)
    暂无重要数据
    
    3月9日当周
    
    3月9日(一)    
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                            2月             --       -6.7%
                网上招聘广告                                            --       +1.5%     
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                   2月             --       -0.4%

    3月10日(二)
    0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                  2月             --         正2
                          企业信心指数                                  --         正3
    3月10-11日    
    2330 澳洲消费者信心指数                             3月             --       +8.0%
    
    3月10-15日    
    2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                2月             --       -1.0%
                            (较上年同期)                                --       +7.5%(完)
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