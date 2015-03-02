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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 06:53 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.75 -0.37 -1.00 980753

搜狐 52.92 +0.30 +0.57 301287

网易 97.10 -2.94 -2.94 1027126

百度 205.04 +1.29 +0.63 2021493

台湾

台湾积体电路 24.63 +0.10 +0.41 1709121

联电 2.52 +0.01 +0.40 159392

日月光 7.29 +0.19 +2.68 729384

硅品精密 9.00 +0.15 +1.69 791701

和信超媒体 0.81 +0.00 +0.00 36092

友达 4.91 -0.32 -6.12 881875

中华电信 31.18 -0.28 -0.89 29528

台湾国际航电 50.45 +0.82 +1.65 1706938

香港

中国移动 67.40 -0.35 -0.52 227468

中国联通 16.45 -0.46 -2.72 92710

中国电信 64.87 -0.98 -1.49 10274

中芯国际 4.50 +0.13 +2.97 6644

电讯盈科 6.33 +0.03 +0.46 211

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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