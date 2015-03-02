版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 07:54 BJT

《综述》西班牙称正在讨论第三轮希腊纾困计划，欧元区官员否认

可进一步摘要

希腊副总理德拉加萨基斯(Yannis Dragasakis)对记者表示，将于3月9日的下一次欧元区财长会议上介绍改革细节。

由于希腊政府已谈妥延长纾困，并且软化了终结撙节政策与重新协商债务问题等主要竞选承诺，市场相信希腊不会退出欧元区。

但外交人士提到，对于希腊新政府就自身经济改革意愿所传达的信息混乱，并把矛头指向欧元区伙伴，外界渐感不耐。

欧盟执委会表示，正寻求维持欧盟的团结。此前齐普拉斯指责西班牙与葡萄牙共谋反对希腊，引发西、葡两国不满。

齐普拉斯指控西、葡两国由于担心国内左翼势力兴起，因而主导一项保守派阴谋，意图颠覆反纾困的希腊政府。

“以欧洲的标准来看，这是相当反常的不正当行为。我们欧元集团内部不会这么作，那种作法并不适当，”朔伊布勒一名发言人在柏林的记者会上表示。

一些曾不得不实施改革以换取外界援助的国家，例如爱尔兰、葡萄牙与西班牙，也加入德国的行列，宣称希腊不应该获得优待。(完)

(编译 张荻/戴素萍/王丽鑫/陈宗琦；审校 郑茵/张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐