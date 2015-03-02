《综述》西班牙称正在讨论第三轮希腊纾困计划，欧元区官员否认

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
可进一步摘要
希腊副总理德拉加萨基斯(Yannis Dragasakis)对记者表示，将于3月9日的下一次欧元区财长会议上介绍改革细节。
由于希腊政府已谈妥延长纾困，并且软化了终结撙节政策与重新协商债务问题等主要竞选承诺，市场相信希腊不会退出欧元区。
但外交人士提到，对于希腊新政府就自身经济改革意愿所传达的信息混乱，并把矛头指向欧元区伙伴，外界渐感不耐。
欧盟执委会表示，正寻求维持欧盟的团结。此前齐普拉斯指责西班牙与葡萄牙共谋反对希腊，引发西、葡两国不满。
齐普拉斯指控西、葡两国由于担心国内左翼势力兴起，因而主导一项保守派阴谋，意图颠覆反纾困的希腊政府。
“以欧洲的标准来看，这是相当反常的不正当行为。我们欧元集团内部不会这么作，那种作法并不适当，”朔伊布勒一名发言人在柏林的记者会上表示。
一些曾不得不实施改革以换取外界援助的国家，例如爱尔兰、葡萄牙与西班牙，也加入德国的行列，宣称希腊不应该获得优待。(完)
(编译 张荻/戴素萍/王丽鑫/陈宗琦；审校 郑茵/张涛)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)