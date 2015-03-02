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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 07:12 BJT

表格：韩国2月CPI较上年同期上升0.5%，创1999年中以来最低升幅

路透首尔3月3日 - 韩国统计局周二公布的数据显示：
    
    * 韩国2月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.5%(路透调查预估
为上升0.8%)
    * 2月CPI较上月持平(路透调查预估为上升0.3%)
    * 2月核心CPI较上年同期上升2.3%
    
    以下为详细数据:
                         权重(%)  较前月(%) 较上年同期(%)
    CPI                  100.00       0.0     0.5     
    按行业分类
     农业,畜牧业,水产      7.76       1.5     1.1       
     工业产品             32.66      -0.7    -0.8    
     服务业               54.68       0.2     1.5  
    其它类别
     核心CPI              88.72       0.1     2.3
     生鲜食品              4.07       3.2    -1.1
    
    注：2月CPI同比升幅为1999年7月以来最低，当时升幅为0.3%。(完)
    
  
 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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