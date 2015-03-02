欧洲经济指标预测--3月3日-3月10日****

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月2日当周 3月3日(二) 0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季 +0.3% +0.6% (较上年同期) +1.7% +1.9% 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.4% +0.2% (较上年同期) +2.7% +4.0% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 2月 59.0 59.1 1000 欧元区生产者物价指数(较前月) 1月 -0.7% -1.0% (较上年同期) -3.0% -2.7% 3月4日(三) 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 2月 51.4 51.2 0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月 53.4 53.4 Markit综合PMI -- 52.2 0855 德国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 55.5 55.5 综合PMI -- 54.3 0900 欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 53.9 53.9 综合PMI 53.5 53.5 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 57.5 57.2 1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 +0.1% +0.3% (较上年同期) +1.9% +2.8% 3月5日(四) 0630 法国失业率 第四季 -- 10.4% 0700 德国工业订单(较前月) 1月 -1.0% +4.2% 0900 意大利GDP(较前季) 第四季终值 持平 持平 (较上年同期) -0.3% -0.3% 1200 英国央行利率决定 3月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1245 欧洲央行再融资利率 3月 -- 0.05% 存款利率 -- 负0.20% 3月6日(五) 0700 德国工业生产(较前月) 1月 +0.5% +0.1% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 1月 -- 赤字856 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差34 进口(亿欧元) -- 414 出口(亿欧元) -- 379 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 持平 -0.4% (较上年同期) -0.6% -0.5% 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.9% +0.9% 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.7% (较上年同期) -- -1.8% 3月6-13日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 2月 -0.2% +2.0% 截至2月三个月房价(较上年同期) +8.5% +8.5% 3月9日当周 3月9日(一) 0700 德国经季节调整出口(较前月) 1月 -- +3.40% 经季节调整进口(较前月) -- -0.8% 经季节调整贸易收支(亿欧元) -- 顺差218 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.2% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 -- 正12.4 3月10日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 2月 -- +0.2% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 2月 -- 3.5% (经季节调整) -- 3.1% 0745 法国工业生产(较前月) 1月 -- +1.5% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 1月 -- +0.4% (经工作日调整，较上年同期) -- +0.1% (完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)