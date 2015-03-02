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市场报道 | 2015年 3月 3日 星期二 07:54 BJT

****欧洲经济指标预测--3月3日-3月10日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
    
    3月2日当周
         
    3月3日(二) 
    0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季)               第四季         +0.3%      +0.6%
                              (较上年同期)                          +1.7%      +1.9%  
    0700 德国实质零售销售(较前月)                      1月          +0.4%      +0.2%
                     (较上年同期)                                   +2.7%      +4.0%
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                      2月           59.0       59.1  
    1000 欧元区生产者物价指数(较前月)                  1月          -0.7%      -1.0%
                          (较上年同期)                              -3.0%      -2.7%
     
    3月4日(三)  
    0845  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)  2月           51.4        51.2
    0850  法国Markit服务业采购经理人指数(PMI)          2月           53.4        53.4
              Markit综合PMI                                           --         52.2
    0855  德国Markit服务业采购经理人指数(PMI)      2月终值           55.5        55.5
                    综合PMI                                           --         54.3
    0900  欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)    2月终值           53.9        53.9
                      综合PMI                                        53.5        53.5
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                     2月       　  57.5        57.2
    1000  欧元区零售销售(较前月)                       1月          +0.1%       +0.3%
                          (较上年同期)                              +1.9%       +2.8% 
    
    3月5日(四) 
    0630  法国失业率                                 第四季           --        10.4%
    0700  德国工业订单(较前月)                          1月         -1.0%       +4.2%  
    0900  意大利GDP(较前季)                       第四季终值         持平        持平
               (较上年同期)                                         -0.3%       -0.3%        
 　 1200  英国央行利率决定                              3月          0.5%        0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                --        3,750
    1245  欧洲央行再融资利率                            3月           --        0.05%
                  存款利率                                            --      负0.20% 
    
    3月6日(五)  
    0700  德国工业生产(较前月)                         1月          +0.5%      +0.1%  
    0745  法国年内迄今预算(亿欧元)                     1月            --     赤字856
    0745  法国经季节调整贸易收支(亿欧元)               1月            --      逆差34
              进口(亿欧元)                                            --         414
              出口(亿欧元)                                            --         379     
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)              2月       　 持平       -0.4%
                                (较上年同期)                        -0.6%      -0.5%   
    1000  欧元区GDP(较前季)                     第四季修正值        +0.3%      +0.3%
                 (较上年同期)                                       +0.9%      +0.9%     
    0900  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            1月  　        --       -0.7%
                               (较上年同期)                           --       -1.8%      

    3月6-13日
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                  2月       　 -0.2%      +2.0%
                     截至2月三个月房价(较上年同期)                  +8.5%      +8.5% 
    
    3月9日当周
    
    3月9日(一)
    0700  德国经季节调整出口(较前月)                   1月           --       +3.40%
              经季节调整进口(较前月)                                 --        -0.8%
              经季节调整贸易收支(亿欧元)                             --      顺差218
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                      1月           --       +2.2%
  　0930 欧元区Sentix投资者信心指数                    3月           --       正12.4
    
    3月10日(二)
    0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)       2月           --        +0.2%
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                      2月           --         3.5%
                     (经季节调整)                                    --         3.1%
    0745 法国工业生产(较前月)                          1月           --        +1.5%
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)            1月           --        +0.4%
                  (经工作日调整，较上年同期)                         --        +0.1% (完)
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