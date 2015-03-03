金砖国家：3月2日股汇市收盘纵览

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘跌0.2%至988.26点，上日报990.28点。
中国股市：沪综指收升续创一个月新高，降息利好落地大盘反应偏温和
中国汇市：央行降息促人民币收创近29个月新低，但中间价压制贬幅
> 香港股市：恒指微升，受益于中国降息
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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 跌1.09%，收报51,020.81点。
巴西汇市：巴西雷亚尔走软，之前政府暗示将放慢货币互换的展期速度。雷亚尔兑美元 收报2.8942/51，上日收报2.8545/60。
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南非股市：收盘下滑，因Bidvest's 等业绩不佳，同时投资者对涨势获利了结。指标Top-40绩优股指数 跌0.8%至46,774点，综合指数 下滑0.7%报52,953点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因美元走强
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印度股市：NSE指数创最高收位，包括资本财、水泥以及电力股在内的基础设施相关类股上扬，因联邦预算对基础设施较为侧重。指标BSE指数 收高0.33%至29,459.14点，NSE指数 上涨0.62%至8,956.75点，刷新1月29日触及的纪录8,952.35。
印度汇市：卢比兑美元 连跌第二日，因政府预计下一财年财政赤字将高于预期，损伤对卢比的需求。交易商称，央行可能买进美元，也对卢比施压。卢比收报61.8650/8750，上日收在61.83/84。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.77%至903.560点；MSCI明晟俄罗斯指数 上扬0.43%至495.59点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑1.7%至62.650卢布；卢布兑欧元 下滑1.6%至70.000卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9