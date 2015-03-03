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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 08:27 BJT

金砖国家：3月2日股汇市收盘纵览

路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘跌0.2%至988.26点，上日报990.28点。

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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 跌1.09%，收报51,020.81点。

　　巴西汇市：巴西雷亚尔走软，之前政府暗示将放慢货币互换的展期速度。雷亚尔兑美元 收报2.8942/51，上日收报2.8545/60。

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南非股市：收盘下滑，因Bidvest's 等业绩不佳，同时投资者对涨势获利了结。指标Top-40绩优股指数 跌0.8%至46,774点，综合指数 下滑0.7%报52,953点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因美元走强

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印度股市：NSE指数创最高收位，包括资本财、水泥以及电力股在内的基础设施相关类股上扬，因联邦预算对基础设施较为侧重。指标BSE指数 收高0.33%至29,459.14点，NSE指数 上涨0.62%至8,956.75点，刷新1月29日触及的纪录8,952.35。

印度汇市：卢比兑美元 连跌第二日，因政府预计下一财年财政赤字将高于预期，损伤对卢比的需求。交易商称，央行可能买进美元，也对卢比施压。卢比收报61.8650/8750，上日收在61.83/84。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.77%至903.560点；MSCI明晟俄罗斯指数 上扬0.43%至495.59点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑1.7%至62.650卢布；卢布兑欧元 下滑1.6%至70.000卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
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