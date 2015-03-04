金砖国家：3月3日股汇市收盘纵览

路透3月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘跌0.21%至986.20点，上日报988.26点。
中国股市：沪综指收低逾2%创一个月最大跌幅，新股发行施压资金面
中国汇市：人民币收盘刷新近29个月新低，两会期间监管层有意维稳
香港股市：回吐稍早涨幅收低，受内地股市下跌拖累
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巴西股市：收盘小幅上涨，受油企Petrobras涨势带动。该公司通过出售资产筹资的计划金额提高一倍多。巴西指标股指Bovespa指数 高0.56%，收报51,304.10点。
巴西汇市：巴西雷亚尔收于逾10年最低点，因市场担心经济基本面恶化，同时也不确定央行未来的汇市干预计划。雷亚尔兑美元 收报2.9260/80，上日收报2.8942/51。
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南非股市：收盘上涨，因Eqstra Holdings 业绩令投资者受到鼓舞。指标Top-40绩优股指数 涨0.4%至46,976点，综合指数 上扬0.3%报53,130点。
南非汇市：兰特兑美元反弹，此前惠誉降级警告令兰特跌至两周半低位
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印度股市：NSE指数升至纪录高位，受Reliance Industries 涨势带动，此前中信里昂证券(CLSA)称该公司第四季获利或创纪录。指标BSE指数 收高0.46%至29,539.73点。NSE指数 上涨0.44%至8,996.25点，首次升破9,000点大关，盘中一度上涨0.58%，至9,008.40点，超越1月30日创下的纪录8,996.60点。
印度汇市：卢比兑美元 下跌。进口商买进美元，抵消外资银行的抛盘。卢比收报61.9150/9250，上日收在61.8650/8750。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.49%至917.050点；MSCI明晟俄罗斯指数 上扬1.29%至501.97点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨1.22%至61.887卢布；卢布兑欧元 上涨1.05%至69.264卢布。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)