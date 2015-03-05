金砖国家：3月4日股汇市收盘纵览

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月4日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘跌1.01%至976.27点，上日报986.20点。
中国股市：沪综指小幅反弹收升，中小盘个股行情持续活跃
中国汇市：人民币收升结束三连跌，因监管层维稳及境内外汇差收窄
香港股市：追随欧美市场颓势收低，零售股挫跌
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巴西股市：收盘下跌，此前巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的撙节计划在国会遭遇重大挫折。油企Petrobras 跌逾3%，对指标股指造成严重拖累。巴西指标股指Bovespa指数 收跌1.63%，收报50,468.05点。
巴西汇市：巴西雷亚尔跌逾2%，在2004年8月以来首次短暂触及心理大关3雷亚尔，创下逾10年最低点。雷亚尔兑美元 收报2.9787/07，上日收报2.9260/80。
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南非股市：收盘下跌，受防御类股拖累，因投资者沽出Netcare 和Mediclinic 等医疗股。指标Top-40绩优股指数 跌0.49%至46,774点，综合指数 下滑0.45%报52,891点。
南非汇市：兰特兑美元下挫至三周低位，因忧虑经济成长且美元上涨
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印度股市：收盘下跌，从上日触及的纪录高位回落，央行意外降息后的大涨，被获利了结及外国投机投资者抛售蓝筹股抵消。指标BSE指数 收跌0.72%至29,380.73点，盘中一度上涨1.46%至历史高位30,024.74点。NSE指数 下滑0.82%至8,922.25点，盘中一度上涨1.37%，至9,119.20点，连续第三度刷新纪录。
印度汇市：卢比兑美元 收报62.25/26，脱离稍早触及的一个月高位，上日收在61.9150/9250。交易商称国有银行买进美元，可能是代央行操作。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.98%至889.680点；MSCI明晟俄罗斯指数 下滑2.99%至486.97点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.09%至61.945卢布；卢布兑欧元 上涨0.84%至68.684卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。