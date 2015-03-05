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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 08:08 BJT

金砖国家：3月4日股汇市收盘纵览

路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月4日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘跌1.01%至976.27点，上日报986.20点。

中国股市：沪综指小幅反弹收升，中小盘个股行情持续活跃

中国汇市：人民币收升结束三连跌，因监管层维稳及境内外汇差收窄

香港股市：追随欧美市场颓势收低，零售股挫跌

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巴西股市：收盘下跌，此前巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的撙节计划在国会遭遇重大挫折。油企Petrobras 跌逾3%，对指标股指造成严重拖累。巴西指标股指Bovespa指数 收跌1.63%，收报50,468.05点。

　　巴西汇市：巴西雷亚尔跌逾2%，在2004年8月以来首次短暂触及心理大关3雷亚尔，创下逾10年最低点。雷亚尔兑美元 收报2.9787/07，上日收报2.9260/80。

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南非股市：收盘下跌，受防御类股拖累，因投资者沽出Netcare 和Mediclinic 等医疗股。指标Top-40绩优股指数 跌0.49%至46,774点，综合指数 下滑0.45%报52,891点。

南非汇市：兰特兑美元下挫至三周低位，因忧虑经济成长且美元上涨

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印度股市：收盘下跌，从上日触及的纪录高位回落，央行意外降息后的大涨，被获利了结及外国投机投资者抛售蓝筹股抵消。指标BSE指数 收跌0.72%至29,380.73点，盘中一度上涨1.46%至历史高位30,024.74点。NSE指数 下滑0.82%至8,922.25点，盘中一度上涨1.37%，至9,119.20点，连续第三度刷新纪录。

印度汇市：卢比兑美元 收报62.25/26，脱离稍早触及的一个月高位，上日收在61.9150/9250。交易商称国有银行买进美元，可能是代央行操作。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.98%至889.680点；MSCI明晟俄罗斯指数 下滑2.99%至486.97点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.09%至61.945卢布；卢布兑欧元 上涨0.84%至68.684卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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