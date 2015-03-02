版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 3日 星期二 07:23 BJT

3月2日SPDR黄金持仓量较前一交易日减少1.01%或7.76吨，至763.49吨
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐