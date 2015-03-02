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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月3日

* 头版头条:

--全国政协经济委员会副主任、国家审计署原副审计长董大胜表示，加强对国有企业的监管，要对国有企业、国有资本实行审计监督全覆盖，应把所有的国有企业，包括境外投资都纳入审计监督的视野，对国有企业实行国家审计全覆盖。

* 其他:

--银监会主席尚福林表示，新常态下中国银行业呈现贷款增速回稳、存贷利差收窄、社会融资方式转变、不良贷款反弹和监管“宽进严管”五大趋势，银行业必须加快调整发展战略、转变盈利模式、提升创新能力、防范化解风险隐患和强化守法合规经营。

--中国证监会下发24家企业首次公开发行（IPO）批文。

--中国证券业协会宣布，东吴证券 等20家证券公司获准开展互联网证券业务试点。此前已有35家证券公司分四批获准开展这一试点。

--全国政协委员、东方电气集团董事长王计表示，将积极参与混合所有制改革，正在做相关的策划和准备，目前在等待顶层设计、政策的出台。东方电气集团计划将部分业务拿出来参与混改，希望更多的社会资本能够参与。

--全国政协委员、财政部财政科学研究所原所长贾康表示，应丰富国债期货产品体系，推出1年期和3年期短期国债期货，完善国债收益率曲线。

--记者获悉，近日监管部门下发文件，就信托业保障基金筹集和管理相关事项作出通知，要求保障基金的认购从4月1日前开始。对于此前广受关注的资金信托认购比例，该文件规定4月1日以后新发行的资金信托，按照新发行金额的1%认购。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 林高丽)
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