《中国报摘》--中国证券报3月3日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 头版头条:
--全国政协经济委员会副主任、国家审计署原副审计长董大胜表示，加强对国有企业的监管，要对国有企业、国有资本实行审计监督全覆盖，应把所有的国有企业，包括境外投资都纳入审计监督的视野，对国有企业实行国家审计全覆盖。
* 其他:
--银监会主席尚福林表示，新常态下中国银行业呈现贷款增速回稳、存贷利差收窄、社会融资方式转变、不良贷款反弹和监管“宽进严管”五大趋势，银行业必须加快调整发展战略、转变盈利模式、提升创新能力、防范化解风险隐患和强化守法合规经营。
--中国证监会下发24家企业首次公开发行（IPO）批文。
--中国证券业协会宣布，东吴证券 等20家证券公司获准开展互联网证券业务试点。此前已有35家证券公司分四批获准开展这一试点。
--全国政协委员、东方电气集团董事长王计表示，将积极参与混合所有制改革，正在做相关的策划和准备，目前在等待顶层设计、政策的出台。东方电气集团计划将部分业务拿出来参与混改，希望更多的社会资本能够参与。
--全国政协委员、财政部财政科学研究所原所长贾康表示，应丰富国债期货产品体系，推出1年期和3年期短期国债期货，完善国债收益率曲线。
--记者获悉，近日监管部门下发文件，就信托业保障基金筹集和管理相关事项作出通知，要求保障基金的认购从4月1日前开始。对于此前广受关注的资金信托认购比例，该文件规定4月1日以后新发行的资金信托，按照新发行金额的1%认购。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率