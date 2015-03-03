《美国上市公司业绩公布日程表》--3月3日至3月10日

汤森路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 3月 3日 BMO Q2 2015 Autozone Inc 3月 3日 BMO Q4 2015 百思买(Best Buy Co Inc) 3月 4日 13:00 Q3 2015 Brown-Forman Corp 3月 4日 AMC Q3 2015 H & R Block Inc 3月 4日 BMO Q4 2014 PetSmart Inc 3月 4日 Q4 2014 Progressive Corp 3月 5日 BMO Q2 2015 Costco Wholesale Corp 3月 5日 BMO Q1 2015 Joy Global Inc 3月 5日 BMO Q4 2014 Kroger Co 3月 6日 BMO Q4 2014 Staples, Inc. 3月 9日 AMC Q4 2015 Urban Outfitters Inc 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)