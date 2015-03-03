科技产业：员工诉苹果、谷歌等四巨头互不挖人压工资的和解案有望获准

标题新闻：三星电子设立新的合约芯片制造部门，负责为客户生产手机芯片及其他非存储芯片
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路透旧金山3月2日 - 美国加州圣何塞地区法官Lucy Koh周一似乎对一宗4.15亿美元的和解方案感到满意。这项和解方案将可了结技术人员指控苹果 、谷歌 及另外两家硅谷公司互相串通压低薪资的起诉。
该法官之前驳回了3.24亿美元的和解提议，认为金额太低。在周一的聆讯中，她未对上述和解金额表示反对。
虽然Koh没有当庭宣布是否会初步批准新的和解协议，但她为最终签署4.15亿美元协议确定了再次聆讯的日期。
原告称，苹果、谷歌、英特尔 和Adobe Systems 同意避免互挖墙角，从而限制了人员流动，也压低了员工薪资。
这桩反垄断集体诉讼于2011年提起，受到密切关注，因为相关公司可能被判巨额赔偿，同时本案也让外界有机会一窥美国部分精英科技公司的内幕。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
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路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
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