全球金融：德国央行官员敦促修改规定，不再视公债为无风险资产

路透华盛顿3月2日 - 德国央行主管银行业监管的官员Andreas Dombret周一表示，全球监管机构迫切需要修改相关规定，不再让银行认为对政府的贷款是无风险的。这是欧洲债务危机带来的一大教训。

“看起来这些规定迫切需要改变...如果要求银行这么做，将可令他们具有更强的财务抗压能力，”Dombret指出。

全球银行监管机构在1月曾表示，已开始审视允许银行针对账面上的高风险公债仅持有极少甚至根本没有资本储备的规定。

所谓零风险权重规定在欧元区债务危机期间备受诟病，当时几个欧元区国家不得不接受外界救助；但这个问题在政治上过于敏感，因此解决起来也有难度。

“我们明显需要重新思考原先的假设：给予每个国家的贷款按照定义都是无风险的，”Dombret在对银行家发表演说时称。

规定要求银行业者持有与潜在信用风险相称的资本，不过欧洲监管机构允许银行不针对欧元债券持有资本准备。