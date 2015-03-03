全球金融：德国央行官员敦促修改规定，不再视公债为无风险资产

欧元债市：德国公债持稳，关注下周新债发行
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透华盛顿3月2日 - 德国央行主管银行业监管的官员Andreas Dombret周一表示，全球监管机构迫切需要修改相关规定，不再让银行认为对政府的贷款是无风险的。这是欧洲债务危机带来的一大教训。
“看起来这些规定迫切需要改变...如果要求银行这么做，将可令他们具有更强的财务抗压能力，”Dombret指出。
全球银行监管机构在1月曾表示，已开始审视允许银行针对账面上的高风险公债仅持有极少甚至根本没有资本储备的规定。
所谓零风险权重规定在欧元区债务危机期间备受诟病，当时几个欧元区国家不得不接受外界救助；但这个问题在政治上过于敏感，因此解决起来也有难度。
“我们明显需要重新思考原先的假设：给予每个国家的贷款按照定义都是无风险的，”Dombret在对银行家发表演说时称。
规定要求银行业者持有与潜在信用风险相称的资本，不过欧洲监管机构允许银行不针对欧元债券持有资本准备。
处于困境中的各国财政部比较青睐现有规定，因为它鼓励银行业者购买他们的公债。一些国家担心，若改变这个规定，可能意味着出现债券市场分层，贷款机构将选择德国公债等低风险公券以降低资本要求。(完)
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透香港5月12日 - 上海证交所上市公司永泰能源周二在交易所公告中表示，正在筹办一笔20亿元人民币(2.90亿美元)17年定期贷款，以扩建江苏省一座厂房。
路透上海5月12日 - 中国票据市场转贴利率本周变化有限，机构交投仍显冷清。交易员称，随着本周来月初资金面逐步转松，部分中小机构收票需求略增，但鉴于严格金融监管大背景下，不少银行忙于应付检查，整体成交不温不火，转贴价格波动并不大。