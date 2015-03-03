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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 08:35 BJT

国际油市：美国原油期货守在49美元上方，关注库存数据

布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R周一收窄近3美元，结算溢价每桶10.20美元。

美国总统奥巴马表示，为达成重大的核协议，伊朗应承诺核活动至少冻结10年，且冻结情况可被检验；但他说，达成最终协议的可能性不大。

路透初步调查结果显示，截至2月27日当周，美国商业原油库存可能连续第八周增加并刷新纪录，而成品油库存则下降。

伊斯兰武装分子周一炮轰利比亚Bahi和Mabrouk油田，损坏通往Es Sidra油港的管道。

俄罗斯2月石油产量基本未变，每日1,065万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/王颖；审校 王丽鑫/张涛)
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