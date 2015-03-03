国际油市：美国原油期货守在49美元上方，关注库存数据

标题新闻：三星电子设立新的合约芯片制造部门，负责为客户生产手机芯片及其他非存储芯片
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布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R周一收窄近3美元，结算溢价每桶10.20美元。
美国总统奥巴马表示，为达成重大的核协议，伊朗应承诺核活动至少冻结10年，且冻结情况可被检验；但他说，达成最终协议的可能性不大。
路透初步调查结果显示，截至2月27日当周，美国商业原油库存可能连续第八周增加并刷新纪录，而成品油库存则下降。
伊斯兰武装分子周一炮轰利比亚Bahi和Mabrouk油田，损坏通往Es Sidra油港的管道。
俄罗斯2月石油产量基本未变，每日1,065万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/王颖；审校 王丽鑫/张涛)
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路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
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