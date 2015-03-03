《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月3日

*工商时报：

--车联网已是继智慧型手机之后，下一个无线通讯技术发展的新蓝海市场，也成为今年全球行动通讯大会（MWC）话题之一。联发科 总经理谢清江在今年MWC上首度松口表示，联发科下半年将进军车联网市场，推出车用处理器。

--民进党昨日召开重大议题协调会报，拍板确定立法院本会期的优先法案38项外，其中包含俗称两岸协议监督条例的〞台湾与中国缔结协议处理条例草案〞、房地合一税改。民进党团透露，会中确定本会期于总质询结束后，将〞面对〞两岸协议监督条例，预估4月初就能进入实质审查。

--相关人士透露，兆丰金 打亚洲盃已完成具体的路线规划，同时一切准备就绪，一旦标的确定，随即就会向主管机关报请办理超过150-200亿台币的现金增资，且目标三个月内完成，根据兆丰金内部最新规划，将从国内外分进合击，境内并购标的将瞄准境内的寿险公司与财富管理业务见长的银行，国外则积极物色印尼、马来西亚的并购机会，且将启动泰国子行增资计画。

*经济日报：

--阿里巴巴 集团董事局主席马云今日访台，阿里巴巴昨日先向台湾年轻人送上大礼，宣布将在台湾成立100亿台币的投资基金，将投资能与〞阿里生态系〞连结的台湾年轻企业家，今年下半年启动计画。

--民进党党主席蔡英文昨日就行政院拟议中的〞房地合一实价课税〞列举四项缺失，包含分离课税17%税率太低、未订定合理回溯期间、4,000万台币的免税门槛过于宽松，以及给予过多长期持有优惠。

--国民党主席朱立伦表示，立法院这会期是非常重要关键的会期，因为是进入选举期之前最后一个可以全力推动众多改革与民生法案的会期，希望行政立法团结一心，朝野透过密切协商，让众多民生法案皆能顺利通过。

--中国人民银行无预警降息、引导境内利率下降，但境内、离岸人民币市场利率走势明显不同调；以台湾人民币清算行中国银行台北分行为例，昨日收受国银转存款利率不降反升，一周至六个月期全面喊涨，涨幅介于0.03至0.1个百分点之间。

--银行办理两岸短期贸易融资业务量成长快速，最近被财金部会盯上，要求定期提报业务承作情况，并提醒银行要自行订定机制，做好风险控管。据金管会内部资料，到去年底左右，快速成长的短期贸易融资规模，已高达五、六千亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。