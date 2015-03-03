欧洲个股：西门子展开内部调查，此前媒体称其在中国以假合同堆砌业绩

路透法兰克福/上海3月2日 - 德国西门子 表示正在对一篇媒体报导的内容进行调查，该报导称西门子透过虚假合同为其在中国的保健设备销售数据灌水。

第一财经日报引述中国经销商的话报导称，西门子保健部门和他们签定合同，而这些合约并无实质销售。

报导称，经销商支付10%的合同定金，与西门子签订合同。然后西门子再以其他方式把这笔钱返还经销商。

该报引述一位吴姓经销商的说法称，这是大家都知道的惯例，被认为是对彼此都有帮助的做法。

德国西门子周一表示：“报导所描述的一些业务合作伙伴所提出出的问题，西门子已予以高度关注，并展开内部调查。”

“西门子极注意采取预防措施，以防范不公平竞争或任何不当业务行为，”声明称。

第一财经的报导称，西门子已在2014年下半年展开打击这种操作，且告诉经销商那10%的合同定金将被没收。

该报称有37位经销商已集体要求索回定金，上述吴姓经销商对该报说，整体涉及金额超过3,000万元人民币。