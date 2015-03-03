《新兴市场重要经济事件预告》--3月3日-3月10日

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月3日(二)
约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)参加一早餐会(0630)
约翰内斯堡--南非央行副总裁Daniel Mminele年度金融市场一场活动发表演说(1600)。
孟买--印度央行副总裁Rama Subramaniam Gandhi发表演说。
安卡拉--土耳其央行宣布2月货币政策委员会会议记录(1200)。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至3月4日)。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至3月4日)。
3月4日(三)
伦敦--墨西哥财长Luis Videgaray在伦敦证交所发表演说(0845)
吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议(至3月5日)。
华沙--波兰央行宣布利率决议(1030)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。
3月5日(四)
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议(1000)。
3月6日(五)
暂无重要经济事件。
3月9日(一)
暂无重要经济事件。
3月10日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开非利率决议会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9