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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 08:28 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月3日-3月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月3日(二)

约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)参加一早餐会(0630)

约翰内斯堡--南非央行副总裁Daniel Mminele年度金融市场一场活动发表演说(1600)。

孟买--印度央行副总裁Rama Subramaniam Gandhi发表演说。

安卡拉--土耳其央行宣布2月货币政策委员会会议记录(1200)。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至3月4日)。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至3月4日)。

3月4日(三)

伦敦--墨西哥财长Luis Videgaray在伦敦证交所发表演说(0845)

吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议(至3月5日)。

华沙--波兰央行宣布利率决议(1030)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。

3月5日(四)

吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议(1000)。

3月6日(五)

暂无重要经济事件。

3月9日(一)

暂无重要经济事件。

3月10日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开非利率决议会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王颖)
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