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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月3日

路透香港3月3日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美
元=7.7547港元 )
    
    美国股市周一收涨，Nasdaq指数 收在5,000点之上，为2000年互联网泡沫破灭以来首见，因
并购交易提振科技股。道指和标普500指数创纪录最高收位，道琼工业指数 收升155.93点，或0.8
6%，至18,288.63点，此前经济数据直指美国经济成长逐步加速。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       142.950   -0.66      19539            11.085      -0.85
 中国铝业                      12.020    0.08      16978             3.728      -0.04
 中国移动                      67.400   -0.52     227468           104.533      -0.25
 中国人寿                      64.760    0.75      26412            33.480       0.54
 中石油                       114.970   -1.20      24463             8.916      -0.27
 中石化                        83.120   -0.67      17297             6.446      -0.84
 汇丰控股                      44.870    0.56    1229539            69.591       0.06
 中电信                        64.870   -1.49      10274             5.030      -0.19
 中国联通                      16.450   -2.72      92710            12.756       0.76
 兖州煤业                       8.090   -1.10       5411             6.274      -1.05
 华能国际                      50.430   -0.67      16245             9.777       0.27
 南方航空                      24.850   -0.32       8470             3.854       0.37
 东方航空                      24.120    0.25       4598             3.741       0.56
 中芯国际                       4.500    2.97       6644             0.698      -0.30
 （完）

 (整理　梁慧仪)
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