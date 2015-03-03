《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月3日

路透香港3月3日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美 元=7.7547港元 ) 美国股市周一收涨，Nasdaq指数 收在5,000点之上，为2000年互联网泡沫破灭以来首见，因 并购交易提振科技股。道指和标普500指数创纪录最高收位，道琼工业指数 收升155.93点，或0.8 6%，至18,288.63点，此前经济数据直指美国经济成长逐步加速。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 142.950 -0.66 19539 11.085 -0.85 中国铝业 12.020 0.08 16978 3.728 -0.04 中国移动 67.400 -0.52 227468 104.533 -0.25 中国人寿 64.760 0.75 26412 33.480 0.54 中石油 114.970 -1.20 24463 8.916 -0.27 中石化 83.120 -0.67 17297 6.446 -0.84 汇丰控股 44.870 0.56 1229539 69.591 0.06 中电信 64.870 -1.49 10274 5.030 -0.19 中国联通 16.450 -2.72 92710 12.756 0.76 兖州煤业 8.090 -1.10 5411 6.274 -1.05 华能国际 50.430 -0.67 16245 9.777 0.27 南方航空 24.850 -0.32 8470 3.854 0.37 东方航空 24.120 0.25 4598 3.741 0.56 中芯国际 4.500 2.97 6644 0.698 -0.30 （完） (整理 梁慧仪)