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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 08:38 BJT

企业并购：日本NTT Communications同意收购德国e-shelter控股权

路透东京3月3日 - 日本电信电话(NTT) 旗下部门NTT Communications Corp周二表示，已同意收购德国数据中心供应商e-shelter的86.7%股权，因公司打算在海外拓展版图以弥补国内逐渐萎缩的市场。

该部门并未透露收购金额。消息人士周末时对路透表示，NTT Communications正在洽购e-shelter，交易金额约为1,000亿日圆(8.32亿美元)。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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