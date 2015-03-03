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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 08:50 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月3日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）
    
  
    --3/4       汇丰服务业PMI                        2月
    --3/8       进出口贸易数据                       2月
    --3/10      工业生产者价格指数(PPI)              2月
                居民消费价格指数(CPI)                2月
    --3/11      固定资产投资(不含农户)             1-2月
                社会消费品零售总额                 1-2月
                工业增加值                         1-2月
                房地产投资和销售情况月度报告       1-2月
    --3/16      中国货物和服务贸易                   1月
    --3/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     2月
                银行结售汇及代客涉外收付款数据       2月
    --3/24      汇丰制造业PMI初值                    3月
    --3/27      规模以上工业企业利润               1-2月
    --3/31      中国国际收支平衡表（正式数）
                中国国际投资头寸表（正式数）
                中国外债数据（正式数）      2014年四季度
                中国货物和服务贸易                   2月          
    
  
    --在两会即将召开之际，国企改革成为热点话题之一。3月2日，在国务院国资委研究中
心主办的“完善国有资产监管体制研讨会”上，全国政协经济委员会副主任、国家审计署原
副审计长董大胜表示，加强对国有企业的监管，要对国有企业、国有资本实行审计监督全覆
盖，应把所有的国有企业，包括境外投资都纳入审计监督的视野，对国有企业实行国家审计
全覆盖。对国有企业的重特大事项实行专项跟踪审计，例如对企业的重大改组、并购、国有
产权处置转让、重大投资项目、大额采购事项和资金运用等，要实行专项跟踪审计。
    --近日，国务院决定，赵争平、黄炜任中国证券监督管理委员会主席助理。中央组织部
同意，赵争平、黄炜任中国证券监督管理委员会党委委员。
    --中国证券业协会2日宣布，经证监会同意，20家证券公司获准开展互联网证券业务试
点。
    --银监会主席尚福林表示，新常态下中国银行业呈现贷款增速回稳、存贷利差收窄、社
会融资方式转变、不良贷款反弹和监管“宽进严管”五大趋势，银行业必须加快调整发展战
略、转变盈利模式、提升创新能力、防范化解风险隐患和强化守法合规经营。
    --财政部日前发布的《关于进一步加强行政事业性收费和政府性基金管理的通知》提出
，严格规范减免、缓征、停征和取消收费基金管理。按照国务院统一部署清理规范收费基金
。加快推进收费基金立法。(完)
     
       
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