《中国债券市场每日交易备忘》--3月3日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --3/4 汇丰服务业PMI 2月 --3/8 进出口贸易数据 2月 --3/10 工业生产者价格指数(PPI) 2月 居民消费价格指数(CPI) 2月 --3/11 固定资产投资(不含农户) 1-2月 社会消费品零售总额 1-2月 工业增加值 1-2月 房地产投资和销售情况月度报告 1-2月 --3/16 中国货物和服务贸易 1月 --3/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 2月 --3/24 汇丰制造业PMI初值 3月 --3/27 规模以上工业企业利润 1-2月 --3/31 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 2014年四季度 中国货物和服务贸易 2月 --在两会即将召开之际，国企改革成为热点话题之一。3月2日，在国务院国资委研究中 心主办的“完善国有资产监管体制研讨会”上，全国政协经济委员会副主任、国家审计署原 副审计长董大胜表示，加强对国有企业的监管，要对国有企业、国有资本实行审计监督全覆 盖，应把所有的国有企业，包括境外投资都纳入审计监督的视野，对国有企业实行国家审计 全覆盖。对国有企业的重特大事项实行专项跟踪审计，例如对企业的重大改组、并购、国有 产权处置转让、重大投资项目、大额采购事项和资金运用等，要实行专项跟踪审计。 --近日，国务院决定，赵争平、黄炜任中国证券监督管理委员会主席助理。中央组织部 同意，赵争平、黄炜任中国证券监督管理委员会党委委员。 --中国证券业协会2日宣布，经证监会同意，20家证券公司获准开展互联网证券业务试 点。 --银监会主席尚福林表示，新常态下中国银行业呈现贷款增速回稳、存贷利差收窄、社 会融资方式转变、不良贷款反弹和监管“宽进严管”五大趋势，银行业必须加快调整发展战 略、转变盈利模式、提升创新能力、防范化解风险隐患和强化守法合规经营。 --财政部日前发布的《关于进一步加强行政事业性收费和政府性基金管理的通知》提出 ，严格规范减免、缓征、停征和取消收费基金管理。按照国务院统一部署清理规范收费基金 。加快推进收费基金立法。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次