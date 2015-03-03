全球金市：黄金持稳于1,200美元上方仍承压，因美元保持强势

美国4月期金 亦几无变动，报每盎司1,207.50美元。 美国1月消费者支出为连续第二个月下滑，因家庭持续减少采购。2月 工厂活动放缓，1月建筑支出则大幅下滑，更添第一季初经济成长温和的 迹象。 然大多数分析师仍认为美联储今年将是2006年以来首度升息，因美国 经济在劳动市场改善下普遍走强。 Silver Wheaton Corp 表示，其将支付9亿美元取得权利， 得以向淡水河谷 位于巴西Salobo矿区额外购买25%的未来金矿 产量。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/戴素萍 审校 张涛/杜明霞)