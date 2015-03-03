更新版 1-韩国数据：油价拖累2月通胀率触及16年低点，助长降息预期

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
Taurus Investment的Kang认为，由于核心通胀波动不大，韩国央行将选择先观察油价较长一段时间之后，再决定是否进一步放宽政策。
政府把通胀压力降温归咎于大宗商品价格低迷。包括财长在内的决策官员均驳斥了经济正滑向通缩的说法，而是称处于通胀放缓的状态。
数据公布之后，韩国企划财政部随即表示，随着国内消费的复苏，预计未来由需求拉动的通胀压力将会上升。
周二的数据显示，石油相关产品令2月通胀年率少了1.29个百分点。
2月CPI较上月持平，路透调查预估为上升0.3%。1月CPI为环比上升0.5%。
2月核心CPI较上年同期上升2.3%，几近持平于1月的2.4%增幅。
韩国央行今年稍晚将宣布新的通胀目标，自2016年起的三年内实施。韩国实际通胀率在大多数时间低于当前的2.5-3.5%目标区间。(完)
(编译 杜明霞/李婷仪 审校 张涛)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9