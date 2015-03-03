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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 08:52 BJT

更新版 1-韩国数据：油价拖累2月通胀率触及16年低点，助长降息预期

Taurus Investment的Kang认为，由于核心通胀波动不大，韩国央行将选择先观察油价较长一段时间之后，再决定是否进一步放宽政策。

政府把通胀压力降温归咎于大宗商品价格低迷。包括财长在内的决策官员均驳斥了经济正滑向通缩的说法，而是称处于通胀放缓的状态。

数据公布之后，韩国企划财政部随即表示，随着国内消费的复苏，预计未来由需求拉动的通胀压力将会上升。

周二的数据显示，石油相关产品令2月通胀年率少了1.29个百分点。

2月CPI较上月持平，路透调查预估为上升0.3%。1月CPI为环比上升0.5%。

2月核心CPI较上年同期上升2.3%，几近持平于1月的2.4%增幅。

韩国央行今年稍晚将宣布新的通胀目标，自2016年起的三年内实施。韩国实际通胀率在大多数时间低于当前的2.5-3.5%目标区间。(完)

(编译 杜明霞/李婷仪 审校 张涛)
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