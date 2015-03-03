《台湾重要政经日程》--3月3日

=====================今日重要政经消息============================== 3/3(二) --09:00 行政院长毛治国赴立法院质询。 --10:30 台北工具机展开幕。 --16:00 经济部公布1月外销订单，上月为年增4.5%。 --16:30 金管会例会。 --17:30 第一金控 召开投资人电话会议。 ===================================================================== 3/4(三) --11:15 国泰投信ETF基金募集记者会。 --12:30 央行标售一年期定存单，金额预定1,300亿台币。 --16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年增7.33%。 3/5(四) --16:10 央行公布2月底外汇存底，1月底为4,159.03亿美元。 3/9(一) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数，1月为下跌0.94%。 --16:00 财政部公布2月出口数据，1月年增3.4%。 3/10(二) --12:30 央行代财政部标售10年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 --12:00 富邦投信记者会。 --12:00 元大宝来投信记者会。 --13:30 台积电 公布2月营收。 3/13(五) --12:30 央行标售二年期定存单，目标金额200亿台币。 3/24(二) --12:30 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。 --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。 3/25(三) --16:10 台湾央行公布2月M2货币总计数，上月为年增5.86%。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)