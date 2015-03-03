《热点聚焦》美联储支持6月升息的决策成员接近多数，但主席尚未点头

标题新闻：欧洲央行管委连恩称欧元区经济仍面临风险，但风险正在减弱
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**叶伦上任一年**
叶伦在上任的第一年期间，可以说透过调整美联储的政策声明，为考虑中的升息舖路。
自叶伦2014年2月担任联储主席以来，已删除了过时的失业率目标、不再提及买债计划，并且舍弃了将在“相当长时间”后才会升息的承诺。
然而，美联储的职责是促进就业增长及控制通胀，而目前并没有通胀问题。美国通胀率已进一步远离美联储2%的目标，一些决策者希望在通胀上升方面更有把握后，再来调整联邦基金利率。
不过，即使能源成本下跌推低整体通胀率下降，但核心通胀率则小升，这让事情又另当别论了。对那些认为油价影响将昙花一现的美联储官员来说，这样的结果可能会消除他们的疑虑。
沃尔玛(Wal-Mart)和其他主要零售商决定加薪，这也是个“好现象”，叶伦上周对众议员一委员会表示，随着经济改善，这类现象料将愈来愈多。
那些认为应在6月采取行动的联储官员们，一直强调这类正面的发展。
标准普尔首席美国分析师Beth Ann Bovino表示，从过去事实来看，情况对他们较有利：当前近零的联邦基金利率与失业率5.7%不相符，而且与许多用来协助联储制定政策的准则也不一致，甚至比衰退期间应该要维持的最低水准还低。
“他们想要放手，看看市场会如何反应，”Bovino并称，美联储想要结束多年来利率区间低端为零的情况，看看新一套控制利率的工具如何运作。(完) (编译 王丽鑫/李婷仪/戴素萍 审校 郑茵/孙茉莉/张若琪)
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。