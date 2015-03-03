《热点聚焦》美联储支持6月升息的决策成员接近多数，但主席尚未点头

**叶伦上任一年**

叶伦在上任的第一年期间，可以说透过调整美联储的政策声明，为考虑中的升息舖路。

自叶伦2014年2月担任联储主席以来，已删除了过时的失业率目标、不再提及买债计划，并且舍弃了将在“相当长时间”后才会升息的承诺。

然而，美联储的职责是促进就业增长及控制通胀，而目前并没有通胀问题。美国通胀率已进一步远离美联储2%的目标，一些决策者希望在通胀上升方面更有把握后，再来调整联邦基金利率。

不过，即使能源成本下跌推低整体通胀率下降，但核心通胀率则小升，这让事情又另当别论了。对那些认为油价影响将昙花一现的美联储官员来说，这样的结果可能会消除他们的疑虑。

沃尔玛(Wal-Mart)和其他主要零售商决定加薪，这也是个“好现象”，叶伦上周对众议员一委员会表示，随着经济改善，这类现象料将愈来愈多。

那些认为应在6月采取行动的联储官员们，一直强调这类正面的发展。

标准普尔首席美国分析师Beth Ann Bovino表示，从过去事实来看，情况对他们较有利：当前近零的联邦基金利率与失业率5.7%不相符，而且与许多用来协助联储制定政策的准则也不一致，甚至比衰退期间应该要维持的最低水准还低。

“他们想要放手，看看市场会如何反应，”Bovino并称，美联储想要结束多年来利率区间低端为零的情况，看看新一套控制利率的工具如何运作。(完) (编译 王丽鑫/李婷仪/戴素萍 审校 郑茵/孙茉莉/张若琪)