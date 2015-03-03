《中国重要政经日程》--3月3日

==========================今日重要政经日程==========================

3/3(周二)

--全国政协十二届三次会议在北京召开。

==========================近期重要政经日程==========================

3/4（周三）

*--十二届全国人大三次会议定于3月4日上午11时在人民大会堂新闻发布厅举行新闻发布会，由大会发言人就大会议程和人大工作相关的问题回答中外记者的提问。

3/5(周四)

--十二届全国人大三次会议在北京召开。

3/21（周六）

--由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛2015年会”将于3月21-23日在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“新常态下的中国经济”。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程