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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 08:53 BJT

《交易视点》台债新五年券有望收敛利差，10年券标售不确定性高--群益金鼎证

路透台北3月3日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，周一10年券开高后大致在1.6%上方盘整，卖压虽然很快被消化但也无追价力量。周五新的五年券发行前交易后利差有机会收敛，但下周10年券标售情况不确定性高，整体趋势中性看待。

选择权市场无成交。利率交换(IRS)市场冷清，5年成交1.2675%。(完) (整理 董永年; 审校 林高丽)
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