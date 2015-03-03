《交易视点》台债本周关注美国非农就业及新10年券下周标售--元大宝来证

路透台北3月3日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周债市关注重点在于美国周五将公布的非农就业数据，因公布时点在周五晚间加上台湾公债10年新券104/5 将于下周标售，预计成交量仍然冷清，虽然先前台债20及30年券标售皆遭到国库署截标，在特定补券需求依然存在的情况下，故无法断定其标售状况，但不至于太过悲观。