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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 08:54 BJT

《交易视点》台债本周关注美国非农就业及新10年券下周标售--元大宝来证

路透台北3月3日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周债市关注重点在于美国周五将公布的非农就业数据，因公布时点在周五晚间加上台湾公债10年新券104/5 将于下周标售，预计成交量仍然冷清，虽然先前台债20及30年券标售皆遭到国库署截标，在特定补券需求依然存在的情况下，故无法断定其标售状况，但不至于太过悲观。

而五年券本周即将有发行前交易登场，殖利率有机会摆脱先前筹码安定要素补涨，减少与10年券之间的利差，10年券103/13期 预估成交1.55%-1.65%，五年券预估成交103/15 0.95%-1.05%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
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