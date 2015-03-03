中港个股：洲际油气受让焦作万方1亿股股份，中国铝业减持

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透上海3月3日 - 中国最大铝生产商--中国铝业 周二公告称，公司周一已与洲际油气 签署股权转让协议，洲际油气意向受让公司持有的焦作万方 的1亿股股份（占焦作万方总股本的8.3136%），受让价格为10.03元/股。
中国铝业于2015年1月6日和2月11日刊登了《关于转让焦作万方铝业股份有限公司股份的公告》和《关于拟转让焦作万方铝业股份有限公司股份公开征集受让方的公告》，就拟以公开征集受让方的方式转让所持焦作万方不超过1.2亿股股份（约占焦作万方总股本比例的9.98%）事项进行了公告。
本次股份转让总价款额为人民币10.03亿元，股份转让价款采取现金付款的方式，全部转让价款分为两期支付完。转让事项须经中国国务院国资委批准，能否取得批准存在不确定性。
中国铝业A股周一收报5.62元/股，最近一个月累计上涨超过9%。（完）
欲浏览公告详情，请点选 here (发稿 徐永 审校 黄凯)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9