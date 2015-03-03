中港个股：洲际油气受让焦作万方1亿股股份，中国铝业减持

路透上海3月3日 - 中国最大铝生产商--中国铝业 周二公告称，公司周一已与洲际油气 签署股权转让协议，洲际油气意向受让公司持有的焦作万方 的1亿股股份（占焦作万方总股本的8.3136%），受让价格为10.03元/股。

中国铝业于2015年1月6日和2月11日刊登了《关于转让焦作万方铝业股份有限公司股份的公告》和《关于拟转让焦作万方铝业股份有限公司股份公开征集受让方的公告》，就拟以公开征集受让方的方式转让所持焦作万方不超过1.2亿股股份（约占焦作万方总股本比例的9.98%）事项进行了公告。