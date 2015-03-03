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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 08:58 BJT

中港个股：洲际油气受让焦作万方1亿股股份，中国铝业减持

路透上海3月3日 - 中国最大铝生产商--中国铝业 周二公告称，公司周一已与洲际油气 签署股权转让协议，洲际油气意向受让公司持有的焦作万方 的1亿股股份（占焦作万方总股本的8.3136%），受让价格为10.03元/股。

中国铝业于2015年1月6日和2月11日刊登了《关于转让焦作万方铝业股份有限公司股份的公告》和《关于拟转让焦作万方铝业股份有限公司股份公开征集受让方的公告》，就拟以公开征集受让方的方式转让所持焦作万方不超过1.2亿股股份（约占焦作万方总股本比例的9.98%）事项进行了公告。

本次股份转让总价款额为人民币10.03亿元，股份转让价款采取现金付款的方式，全部转让价款分为两期支付完。转让事项须经中国国务院国资委批准，能否取得批准存在不确定性。

中国铝业A股周一收报5.62元/股，最近一个月累计上涨超过9%。（完）

欲浏览公告详情，请点选 here (发稿 徐永 审校 黄凯)
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