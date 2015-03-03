欧洲能源：俄罗斯与乌克兰同意于3月底讨论夏季天然气供应方案

路透布鲁塞尔/莫斯科3月2日 - 俄罗斯与乌克兰已同意于本月底讨论天然气供应的“夏季套餐”，乌克兰周一在布鲁塞尔由欧盟居中斡旋的会谈中获得保证，不必支付输送至叛军占据区域的能源费用。

俄罗斯天然气输送至乌克兰的“冬季套餐”将于本月底结束。欧盟居中促成这项计划，并为计划提供部分融资。

在俄、乌双方互指对方违背协议后，欧盟官员证进行调解，并希望在乌克兰东部亲俄反叛活动的冲突仍未落幕的情况下，安排夏季天然气供应。

主持这项会谈的欧盟执委会副主席塞夫科维奇表示，将于三月底前的进一步会议中，就现行配套方案的接续计划进行讨论：“我们确保了满足乌克兰供应需求的冬季方案彻底执行，”他表示。

对于外界担心万一会谈破裂，可能对俄罗斯的欧盟客户产生连锁效应，他表示：“欧盟市场的天然气供应仍维持稳定，这一点并没有疑虑。”

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在布鲁塞尔表示：“我们同意在3月底讨论夏季的供应，包括天然气注入地下储存事项。”这番评论在国营电台播出。(完)