欧洲能源：俄罗斯与乌克兰同意于3月底讨论夏季天然气供应方案

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透布鲁塞尔/莫斯科3月2日 - 俄罗斯与乌克兰已同意于本月底讨论天然气供应的“夏季套餐”，乌克兰周一在布鲁塞尔由欧盟居中斡旋的会谈中获得保证，不必支付输送至叛军占据区域的能源费用。
俄罗斯天然气输送至乌克兰的“冬季套餐”将于本月底结束。欧盟居中促成这项计划，并为计划提供部分融资。
在俄、乌双方互指对方违背协议后，欧盟官员证进行调解，并希望在乌克兰东部亲俄反叛活动的冲突仍未落幕的情况下，安排夏季天然气供应。
主持这项会谈的欧盟执委会副主席塞夫科维奇表示，将于三月底前的进一步会议中，就现行配套方案的接续计划进行讨论：“我们确保了满足乌克兰供应需求的冬季方案彻底执行，”他表示。
对于外界担心万一会谈破裂，可能对俄罗斯的欧盟客户产生连锁效应，他表示：“欧盟市场的天然气供应仍维持稳定，这一点并没有疑虑。”
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在布鲁塞尔表示：“我们同意在3月底讨论夏季的供应，包括天然气注入地下储存事项。”这番评论在国营电台播出。(完)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9