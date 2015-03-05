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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 15:21 BJT

台湾央行：将在3月26日召开第一季全体理监事会议--官员

路透台北3月5日 - 台湾央行一位官员周四表示，央行将在3月26日召开第一季全体理监事会议。

台湾央行去年底宣布连续第14季维持利率不变，一如预期。央行当时并重申，当前货币政策为中性，国际油价走跌利大于弊。分析师预期，油价情势让通膨更加和缓，升息时点延后可能性在升高。(完)

(记者 高洁如; 审校 张喜良)
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