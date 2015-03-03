《中国报摘》--其他报纸重要消息3月3日

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
**上海证券报**
--洲际油气 与中国铝业 签署协议，受让后者手中的焦作万方 1亿股股份，受让价格为每股10.03元人民币。受让后，洲际油气成为焦作万方第三大股东。
--全国政协委员、广东证监局局长侯外林表示，今年他将提交关于修订完善公司法中有关资本市场法律制度的相关提案，建议公司法与证券法联动修订，从调整证券发行制度、健全公司治理机制、修改股票回购制度等方面予以修改完善。
**证券时报**
--港交所公开资料显示，截止周一A股收盘，没有通过沪港通进行A股做空交易的记录。
--央行货币政策司二司副司长郭建伟表示，央行与有关部门就金融机构支持中国企业走出去制定相关政策，目前已报送国务院，将于近期出台。
**东方早报**
--工信部和财政部联合编制的工业领域煤炭清洁高效利用行动计划将于近日对外公布，重点在耗煤和污染排放大户焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉四大领域，并计划于2020年节约煤炭消耗1.6亿吨以上。
**金融时报**
--全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵表示，虽然上周中国央行宣布降息，但其中性货币政策取向没有改变。央行一直强调，货币供应量保持在GDP增长量加上预计通胀率，再加2-3%的不确定性因素的水平上下。只要货供量控制在这个范围，货币政策就是中性的。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9