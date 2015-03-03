《中国报摘》--其他报纸重要消息3月3日

**上海证券报**

--洲际油气 与中国铝业 签署协议，受让后者手中的焦作万方 1亿股股份，受让价格为每股10.03元人民币。受让后，洲际油气成为焦作万方第三大股东。

--全国政协委员、广东证监局局长侯外林表示，今年他将提交关于修订完善公司法中有关资本市场法律制度的相关提案，建议公司法与证券法联动修订，从调整证券发行制度、健全公司治理机制、修改股票回购制度等方面予以修改完善。

**证券时报**

--港交所公开资料显示，截止周一A股收盘，没有通过沪港通进行A股做空交易的记录。

--央行货币政策司二司副司长郭建伟表示，央行与有关部门就金融机构支持中国企业走出去制定相关政策，目前已报送国务院，将于近期出台。

**东方早报**

--工信部和财政部联合编制的工业领域煤炭清洁高效利用行动计划将于近日对外公布，重点在耗煤和污染排放大户焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉四大领域，并计划于2020年节约煤炭消耗1.6亿吨以上。

**金融时报**

--全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵表示，虽然上周中国央行宣布降息，但其中性货币政策取向没有改变。央行一直强调，货币供应量保持在GDP增长量加上预计通胀率，再加2-3%的不确定性因素的水平上下。只要货供量控制在这个范围，货币政策就是中性的。(完)