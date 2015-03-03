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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 09:37 BJT

更新版1-日本个股：知情人称夏普拟向主要贷款行寻求金援，股价重挫

消息人士对路透表示，夏普打算向瑞穗银行 和三菱东京UFJ银行 求助，提供重组所需的资金。该名人士不愿具名，因正式决定尚未敲定。

日经新闻周二报导称，夏普的求助包括1,500亿日圆(12.5亿美元)的债转股交易。

日经表示，夏普计划注销太阳能面板等不赚钱业务的生产设备，这可能使得本月底截止的会计年度净损扩大至逾1,000亿日圆，该公司原本预测为亏损300亿日圆。

夏普在声明稿中表示，已考虑过各种选项，但一切尚未定案。(完) (编译 李婷仪/戴素萍 审校 张涛/张荻)
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