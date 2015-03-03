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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 09:04 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月3日-3月10日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期  时间   国家     规模   发行细节
 3/3          英国            标售2020年到期、票息2%的公
                              债
 3/3          日本            标售10年期公债
 3/5          日本            标售三个月期贴现国库券
 3/5          法国            标售法国长期政府债券(OAT)
 3/5          西班牙          标售公债
 3/5          日本            标售30年期政府公债
 3/6          日本            标售六个月期贴现国库券
 3/9   1350   法国            标售BTF公债
 3/10         日本            改善流动性标售
 3/10         英国            标售2068年到期、票息3½%的公
                              债
 3/10         美国            发售三年期公债
 3/10         西班牙          标售六个月期和12个月期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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