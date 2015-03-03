主要国家经济指标预测--3月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月4日(三)
0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季 +0.5% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +2.7%
0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 2月 51.4 51.2
0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月 53.4 53.4
Markit综合PMI -- 52.2
0855 德国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 55.5 55.5
综合PMI -- 54.3
0900 欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 53.9 53.9
综合PMI 53.5 53.5
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 57.5 57.2
1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +1.9% +2.8%
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 420.3
再融资指数 -- 1,861.8
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 2月 增加22.0 增加21.3
1445 美国Markit综合PMI 2月终值 -- 56.8
Markit服务业PMI -- 57.0
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 2月 56.5 56.7
企业活动指数 61.0 61.5
就业指数 -- 51.6
新订单指数 -- 59.5
投入物价指数 -- 45.5
1500 加拿大央行利率决议 -- 0.75% 0.75%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,663
外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,890
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
3月3日(二)
0030 澳洲建筑许可 1月 +7.9% -1.8%
民间建筑许可 +0.4% --
0030 澳洲经常帐(亿澳元) 第四季 赤字96 赤字110
0130 日本加班工资(较上年同期) 1月 +2.6% --
0330 澳洲央行利率决定 3月 2.25% 2.00%
0645 瑞士GDP(较上季) 第四季 +0.6% +0.3%
(较上年同期) +1.9% +1.7%
0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +2.9% +0.4%
(较上年同期) +5.3% +2.7%
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 2月 60.1 59.0
1000 欧元区生产者物价指数(较前月) 1月 -0.9% -0.7%
(较上年同期) -3.4% -3.0%
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.6% --
GDP环比年率 第四季 +2.4% +2.0%
GDP(较前月) 12月 +0.3% +0.2%
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.4% -0.7%
(较上年同期) -2.2% --
1445 美国ISM纽约企业活动指数 2月 677.6 --
1830 美国国内汽车销售年率(万辆) 2月 1,623 1,670
2100 韩国外汇储备(亿美元) 2月 3,623.7 --
2230 澳洲AIG服务业指数 2月 51.7 -- (完)