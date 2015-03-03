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亚洲 | 2015年 3月 4日 星期三 07:17 BJT

****主要国家经济指标预测--3月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        预估值       前值    
    3月4日(三)
    0030  澳洲国内生产总值(GDP)(较上季)               第四季         +0.5%        +0.3%
                           (较上年同期)                              +2.5%        +2.7%
    0845  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)    2月          51.4         51.2
    0850  法国Markit服务业采购经理人指数(PMI)            2月          53.4         53.4
              Markit综合PMI                                            --          52.2
    0855  德国Markit服务业采购经理人指数(PMI)        2月终值          55.5         55.5
                    综合PMI                                            --          54.3
    0900  欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)      2月终值          53.9         53.9
                      综合PMI                                         53.5         53.5
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                       2月       　 57.5         57.2
    1000  欧元区零售销售(较前月)                         1月         +0.1%        +0.3%
                          (较上年同期)                               +1.9%        +2.8%
    1200  美国抵押贷款市场指数                          前周           --         420.3
              再融资指数                                               --       1,861.8
    1315  美国ADP民间就业岗位(万个)                      2月      增加22.0     增加21.3
    1445  美国Markit综合PMI                          2月终值           --          56.8
              Markit服务业PMI                                          --          57.0
    1500  美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI               2月          56.5         56.7
                                       企业活动指数                   61.0         61.5
                                       就业指数                        --          51.6
                                       新订单指数                      --          59.5
                                       投入物价指数                    --          45.5
    1500  加拿大央行利率决议                             --          0.75%        0.75%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                      前周           --     买超1,663
          外国投资日本股票(亿日圆)                                     --     买超2,890
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段         现值      预估值
    3月3日(二)
    0030  澳洲建筑许可                                   1月          +7.9%       -1.8%
              民间建筑许可                                            +0.4%         -- 
    0030  澳洲经常帐(亿澳元)                          第四季         赤字96     赤字110
    0130  日本加班工资(较上年同期)                       1月          +2.6%         -- 
    0330  澳洲央行利率决定                               3月          2.25%       2.00%
    0645  瑞士GDP(较上季)                             第四季          +0.6%       +0.3%
                 (较上年同期)                                         +1.9%       +1.7%
    0700  德国实质零售销售(较前月)                       1月          +2.9%       +0.4%
                      (较上年同期)                                    +5.3%       +2.7%
    0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                       2月           60.1        59.0
    1000  欧元区生产者物价指数(较前月)                   1月          -0.9%       -0.7%
                           (较上年同期)                               -3.4%       -3.0%
    1330  加拿大国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季          +0.6%         -- 
                GDP环比年率                           第四季          +2.4%       +2.0%
                GDP(较前月)                            12月           +0.3%       +0.2%
    1330  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)             1月           -0.4%       -0.7%
                                    (较上年同期)                      -2.2%         -- 
    1445  美国ISM纽约企业活动指数                       2月           677.6         -- 
    1830  美国国内汽车销售年率(万辆)                    2月           1,623       1,670
    2100  韩国外汇储备(亿美元)                          2月         3,623.7         -- 
    2230  澳洲AIG服务业指数                             2月            51.7         --  (完)
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