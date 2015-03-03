版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 09:05 BJT

标题新闻：印度经济需持续达到9-10%的年增长率远超10年时间，以改善基础设施并减贫--财长

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐