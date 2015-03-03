标题新闻：澳洲1月经季调建筑许可较前月增加7.9%，优于路透预估的下滑1.8%

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月12日

5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业