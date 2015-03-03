中国金融：人大财经委副主任称货币政策并没有向宽松方向发展--报载

路透北京3月3日 - 中国全国人大财经委副主任吴晓灵日前表示，央行不久前采取的降准、降息操作是为满足银行间市场适当合理的流动性需要，货币政策并没有向宽松的方向发展。

金融时报周二引述她指出，目前市场对央行货币政策存在将操作手段变化判断为取向变化的误区。央行一直强调执行中性的货币政策，即货币供应量保持在GDP增长量加上预计通货膨胀率，再加上2%-3%的不确定性因素的水平上。只要货币供应量控制在这个范围，货币政策就是中性的。

吴晓灵认为，央行目前采取的结构性政策，主要是对经济结构调整的一种补充政策，总体看，货币政策仍是一个总量政策，结构性政策只是阶段性的、辅助性的手段。

她还建议，新常态下，要积极关注、化解风险点，包括加大处置“僵尸企业”的力度，减少不良资产积累，释放有效信贷；合理化解政府债务的存量，通过重组和置换等不同方法科学化解地方政府债务存量。

春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即于周六宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。此前央行已自2月5日起下调存款准备金率0.5个百分点。

央行研究局首席经济学家马骏在降息后以表示，在通胀率下降和实体经济面临下行压力的背景之下，适当降低基准利率，目的就是维护中性和稳健的货币政策，不应视为货币政策取向的转变。（完）