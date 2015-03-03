《香港报摘》--其他报纸重要消息3月3日

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
* 明报：
--继创兴银行 上周五推出10万元人民币，12个月定期存款年息达4.18厘后，昨日另外两间大行包括花旗及渣打亦以高息抢客。其中花旗推出以新8万元或以上，三个月定存年息达4.2厘。
* 星岛日报：
--TCL通讯 去年全年纯利大增2.49倍，赚10.92亿港元，今年目标营业额按年升30%，主要增长动力为4G智能手机及平板电脑。公司去年收购美国手机品牌Palm及相关使用权，预计最快在今年底至明年初开始有销售收入贡献。
* 苹果日报：
--汇丰 为配合在港成立150周年发行纪念新钞，消息指，该行将于明天公布发售面额150港元纪念新钞详情。
--渣打集团 明日将公布全年业绩，市场预期税前盈利最差或跌逾一成，惟上周人事大地震后，市场聚焦于新任管理层未来管治方向，同时关注该行今年或为业务减值进行拨备，以及须提升普通股一级资本比率（CET1）水平。
* 东方日报：
--港交所 行政总裁李小加任期还有半年多就到期。市场消息透露，李小加将于未来数月内落实续约港交所三年，任期至2018年10月止。
＊文汇报：
--世邦魏理仕昨天发表最新研究显示，2014年亚洲投资者跨境投资额接近3,104亿港元，按年增长达23%，当中以香港、内地及新加坡为主要资金来源。 (完)
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大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9