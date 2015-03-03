《香港报摘》--其他报纸重要消息3月3日

* 明报：

--继创兴银行 上周五推出10万元人民币，12个月定期存款年息达4.18厘后，昨日另外两间大行包括花旗及渣打亦以高息抢客。其中花旗推出以新8万元或以上，三个月定存年息达4.2厘。

* 星岛日报：

--TCL通讯 去年全年纯利大增2.49倍，赚10.92亿港元，今年目标营业额按年升30%，主要增长动力为4G智能手机及平板电脑。公司去年收购美国手机品牌Palm及相关使用权，预计最快在今年底至明年初开始有销售收入贡献。

* 苹果日报：

--汇丰 为配合在港成立150周年发行纪念新钞，消息指，该行将于明天公布发售面额150港元纪念新钞详情。

--渣打集团 明日将公布全年业绩，市场预期税前盈利最差或跌逾一成，惟上周人事大地震后，市场聚焦于新任管理层未来管治方向，同时关注该行今年或为业务减值进行拨备，以及须提升普通股一级资本比率（CET1）水平。

* 东方日报：

--港交所 行政总裁李小加任期还有半年多就到期。市场消息透露，李小加将于未来数月内落实续约港交所三年，任期至2018年10月止。

＊文汇报：

--世邦魏理仕昨天发表最新研究显示，2014年亚洲投资者跨境投资额接近3,104亿港元，按年增长达23%，当中以香港、内地及新加坡为主要资金来源。 (完)