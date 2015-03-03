斯里兰卡称对中国贷款表示关切 中方回应

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月2日 - 中国外交部周一称，中国对斯里兰卡提供的贷款是应斯方请求、经过双方协商一致作出的安排；此前斯里兰卡外长表示国内对贷款的筹措方式表示关切。

斯里兰卡外长周末在北京称，斯里兰卡财政部长将出访北京，对约50亿美元的贷款与中方进行商讨。

外交部发言人华春莹指出，中方对斯里兰卡提供的贷款本着互利共赢的原则，将有助于推动斯里兰卡的发展。

“中方对斯提供的贷款是应斯方请求……经过双方协商一致作出的安排。”华春莹在例行记者会上说道。

“有关贷款安排是面向斯整个国家和全体人民的，为斯经济社会发展发挥了积极作用。”（完）