《汇市简讯》美元兑日圆下跌，日经指数小升

0056GMT * 日经盘初小升，外汇市场人士关注美股上涨后日股是否有较大的升 势 * 美元兑日圆脱离盘初高位120.27，跌至120.06 * 在120.00区域有买单，一路向下均有，日本投资者和进口商开始低 接 * 上升的小时图一目均衡转换线在120.15，一目均衡基准线在119.96 * 日线图支撑位为昨日低位119.60，以及转换线119.28 * 欠缺上涨动能，暗示美元兑日圆又一日交投淡静。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 戴素萍 审校 张涛)