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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 09:13 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆下跌，日经指数小升

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    * 日经盘初小升，外汇市场人士关注美股上涨后日股是否有较大的升
势
    * 美元兑日圆脱离盘初高位120.27，跌至120.06
    * 在120.00区域有买单，一路向下均有，日本投资者和进口商开始低
接
    * 上升的小时图一目均衡转换线在120.15，一目均衡基准线在119.96
    * 日线图支撑位为昨日低位119.60，以及转换线119.28
    * 欠缺上涨动能，暗示美元兑日圆又一日交投淡静。(完)    
    
          
      
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 (编译 戴素萍 审校 张涛)
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