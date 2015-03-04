中国数据：2月服务业PMI升至52，新业务稳步增长--汇丰

路透北京3月4日 - 汇丰最新数据显示中国服务业在2月稳步扩张，新订单持续增长，企业经营活动趋于活跃，结合此前公布的官方PMI及汇丰制造业PMI数据，2月中国经济有所企稳。

汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国2月服务业采购经理人指数(PMI) 升至52，上月为51.8。

“最新PMI数据显示，中国服务业2月仍处于扩张阶段，增速比较温和。”Markit经济学家Annabel Fiddes点评道，新订单稳步增长预示未来几月服务业可能加速扩张，在乐观预期之下企业继续招人。同时，制造业运行状况重获改善预示中国经济在2月有所企稳。

周一公布的汇丰2月中国制造业PMI终值反弹至七个月高位50.7，三个月来首次重返荣枯线之上。而2月官方制造业和非制造业PMI双双低位回升，不过反弹力度较弱，且制造业仍处于萎缩区间。市场认为，仍需以偏松的宏观政策缓解经济下行压力。[CN PMI CLN]

中国制造业PMI走势图： link.reuters.com/gyt24w

Markit提供的新闻稿显示，当月服务业新业务指数较上月升0.8个点至53.3，脱离1月创下的六个月低点。

鉴于服务业经营活动加速以及新接业务增长，企业在2月增加招人。就业指数连续18个月高于50，但较上月创下的19个月高点有所下滑。

收费价格指数和投入价格指数均上升，且处于荣枯线上方，企业经营预期指数略有下滑，但仍处于60以上高位。