港报财经评论：中资股绩前宜减仓避险--信报3月3日

中资股绩前宜减仓避险/ 习广思

中国减息后首个交易日，沪深两市升幅不大，港股高开后即时捱沽，完全感受不到减息对中资股的利好帮助，坊间评论亦高估了大市升幅。有报章估计恒指可一举冲上25,300点的海啸后高位，即恒指大升500点，多达50只熊证被收回。结果，恒指昨天最多升174点，收市只升64点。市场固然大失所望，另一个出乎意料之处是，国指昨天的升幅竟然略低于恒指，即是说中资股未有跑赢大市。美股下跌而中国内地减息，A股总算有得升，但无理由中资股会如此“失威”。

多个股市评论都对昨天港股过分乐观，只有《期权战术》作者认为，中国内地银根再放宽的憧憬已经炒作多时，到再减息时，随时会反高潮借好消息出货。究竟这次减息是否好消息？《华尔街日报》指出，经济学家普遍料到人行会再减息，但行动时间早于坊间预期。有经济学家认为，人行提前减息，预示未来几周或几个月利率可能进一步下调。人行于两会开幕前夕减息，官员将公布今年经济增长目标，如果目标显着低于去年的7.5%水平，则意味政府对增长放缓的容忍度加大。如果中国能容忍较低增长，中国内地的货币政策则未必会太激进，下次减息可能要再等一段时间。

高盛高华发表报告预计，中国内地未来几个月将进一步放松政策，可能在第二季降准，也不排除于首季尾就降准。此外，基准利率也有可能进一步下调，但或许是在下次降准之后。政府还可能采取其他促进基建投资和扶持房地产行业的政策，短期或推动增长。野村报告称，人行此次减息本质上是非对称性的，进一步推进利率自由化，有可能损害到银行的利润。野村预料，中国第二季将再减息25个点子，今年余下时间将降准三次，每季降50个点子。巴克莱报告指出，若果中国内地2月经济数据较差且资金外流加速，为增加流动性和降低利率，人行需要进一步降准。巴克莱预计，中国内地上半年还有两次降准，第二季减息一次。(B01)

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美元兑日圆蓄势攻123.66/ 苏子

澳洲、加拿大、欧洲及英国四大央行本周将会议息，加上本周五美国亦会公布全球投资者高度重视的2月份非农业就业报告，而在这些重大风险事件困扰下，理论上本周早段汇市及金市仍以上落市模式运行的机会较高。不过，由于本来较为看淡的美元兑日圆，目前已经突破上周二的119.84日圆高位阻力，破坏了当日所造的射击之星利淡形态，配合美汇指数上周四以大阳烛升破上月11月的95.12日圆高位阻力来看，市场对美元的短期走势可用信心十足来形容。故担心美元有可能场知悉上述的风险事件结果前，有可能会被“偷步”炒高。

上周美汇指数所造的95.36日圆高位与今年1月的95.48日圆高位阻力相距不远，如本周早段美汇指数可以顺利突破此高位阻力，料将朝着2002年2月的121.69日圆高位跌至2008年3月的70.70日圆低位的50%反弹目标迈进。至于美元兑日圆，稍后一旦顺利突破上月11日的120.48日圆高位阻力收市，投资者宜继续顺势入市，博汇价可以进一步突破去年12月8日所造的121.85日圆的全年高位，从而进一步上试2007年7月的123.66日圆高位阻力。

目前美国的经济可用一支独秀来形容，正当全球有超过十家央行参与减息及QE这场汇率战争之际，联储局却被炒作有机会在今年6月或下半年内进入加息周期，因此目前美元的强势是有根有据，并非单靠技术因素而炒高。本周三美国公布的ADP民间就业职位，倘若结果较预期的增加21.1万个更佳，配合届时美汇指数及美元兑日圆早已顺利向上作出较重要的技术性突破的话，小心美元的升势会更加火上加油。

受到人行减息的利好因素刺激，昨天欧洲早段金价升至1,223.30美元高位，此高位刚好为20天平均线阻力所在。倘若昨晚金价未能顺利突破此平均线阻力，反而以射击之星不利形态回落至100天平均线支持以下收市，配合美元仍保持强势势头里运行，小心金价已完全消化了人行减息利好因素，短期内将继续往下寻底，令1,200美元关口失守的机会较高。(B13)