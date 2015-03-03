港报财经评论：政策延续性强，捧燃气非银金融--经济日报3月3日

政策延续性强，捧燃气非银金融/ 林瑞芬

步入3月，港股即遇复杂因素，一方面是香港地产股为港府加辣控楼市，一方面人行减息，以及将举行两会，政策更多的推出。港股昨表现略为反覆，消息错综复杂。恒指昨高见24,997，午市前一度低见24,715，最终昨报24,887，全日升0.3%。技术上，恒指以能上企25,000为突破短期闷局讯号；不然，仍以上落守24,000为主。国指则收报12,213，升0.2%，主要以A股为风向标。上证在减息落实下，市也反覆，时跌时升，最后升0.8%至3,336。 政策红包连环拆，最大份是央行终于作减息行动，继去年11月份后再度降息，一年期贷款基准利率下调0.25%至5.35%；一年期存款基准利率下调0.25%至2.5%；同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。二是发改委决定自4月1日大幅下调天然气价，将存量天然气和增量天然气门站价格并轨，努力推动天然气价格改革。同时试点放开直供用户用气价格，由供需双方协商确定。不过，居民用气门站价格不作调整。三是工信部正式公布已向联通 及中电信 的母公司，批出全国的FD4G牌照，标志着两企将可透过FD及TD4G混合网络。这三个红包的派发，对市场来讲，实在不算是意外。投资者对相关受惠或受影响的股份，已掌握一、二，如减息对非银股如券商、内房股等的正面刺激多于内银股份。又例如联通及中电信终获FD4G牌照，中移动 一年半载内将在4G市场上与两者正面交锋。不过，个股股价的反应以后，往往又要费一番心思去揣测后市走势。莫被股价短期的升跌左右判断，中期主要看政策的延续性。 就昨日的股价反应而言，最为激动是燃气分销股，新奥能源 、中国燃气 、华润燃气 涨5.3%至9.1%不等，相信是因为股份积弱已久，在发改委发出强烈改革信息下，天然气价格趋于市场化，未来的竞争力可望加强。在是次减气价下，短期对燃气分销股的盈利影响不会太显着，除非油价急回升。(B07)

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渐进式宽松，国指变慢牛/ 余少文

人民银行三个月内两度减息，但今次减息是市场预期，故对大市的刺激有限，只是按中国的宽松措施步伐，会一至两个月减息或降准，故中港股市或是慢牛。中国中国内地股市昨日反覆向好，沪深300指数升0.8%，收报3,601点，沪深两市成交额亦达8,000亿人民币。只是国企指数以全日高位12,361点开市后便掉头下跌，全日只升27点或0.2%，收报12,213点，成交额不足200亿人民币，不足50%主板可以随大市上升；而红筹指数升20点或0.4%，收报4,677点，成交额66亿人民币。人民银行周六公布下调存贷利率25%厘，是去年11月底以来第二次减息，并将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍，央行解释是通胀回落和PPI降幅扩大，对实际利率形成推升作用；而且，物价升幅处于历史低位，为适当使用利率工具提供了空间，同时可以为经济结构调整和转型升级营造中性适度的货币金融环境。 然而，国家统计局刚公布的2月制造业PMI录得49.9%，虽未及格，但较上月升0.1%以及结束连跌四个月的走势，即使是汇丰中国制造业PMI指数也录得50.7%，较初值50.1%为高，又是七个月新高；又或是官方的非制造业商务活动指数，2月为53.9%，高于上月2%，加上今年农历年假期在2月份，反映中国内地经济踏入2月出现改善。但央行仍然减息，或显示2月和3月整体经济复苏乏力，如中国银监会主席尚福林表示未来一段时间，经济运行中的困难可能在金融领域进一步显现，都反映中国担心经济下行未结束。 上周已指出，央行旗下报章一而再提及通缩问题，并指要透过货币政策来解决，已显示中国关注低通胀问题，减息的机会愈来愈大，故周六减息不再是出其不意，因为不少人已预期，只是在2月底还是3月而已。更甚是中国内地1月外汇占款减少1,083亿人民币，连续两个月下跌兼每次都减少超过1,000亿人民币并不出奇，问题在于每年1至3月一向是外汇占款增加最多的月份，今年1月外汇占款减少是五年来首次，反映资金在外流，相信是央行今年先后降准和减息的原因之一。(B05)