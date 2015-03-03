《路透晚报》--3月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：今年起出口退税全由中央负担，地方消费税定额返还--国务院

中国国务院周二称，自今年起出口退税（包括出口货物退增值税和营业税改征增值税出口退税）全部由中央财政负担，地方2014年原负担的出口退税基数定额上解中央。

--中国经济：通缩压力不如欧洲那么大，当前应对手段属预调微调--财政部官员

中国财政部副部长朱光耀周二称，相对于欧洲而言，中国的通缩压力并没有那么大，而中国当前的应对手段属于是一种预调和微调。

--人民币汇率：长期看汇率将持稳，对一篮子货币保持升势--中国外管局长

中国国家外汇管理局局长易纲周二表示，长期看人民币汇率将保持稳定，且人民币对一篮子货币仍保持升势。他在两会（全国人大和政协会议）间隙并称，人民币汇率双向波动将成为常态。

--中国财政：中央结转两年以上资金由财政部收回统筹使用--财政部

为提高财政资金使用效率，中国财政部周二发布关于做好盘活中央部门存量资金的通知，要求清理结转结余资金，规定中央部门预算结余资金以及结转两年以上的资金，由财政部收回统筹使用。

--台湾数据：1月外销订单年增8.1%略逊预期，但全年成长仍可期

台湾经济部周二公布，1月外销订单较上年同期增8.1%，稍低于市场预估的成长9.65%。不过分析师认为，今年订单成长仍具动力。

--香港数据：1月零售销售货值按年跌14.6%，受春节因素影响

香港政府统计处周二公布，1月零售销售货值及货量分别按年下降14.6%及13.9%，跌幅较上月扩大，受春节因素影响。

--两岸关系：两岸针对新航路沟通取得暂不实施共识--陆委会

针对中国大陆先前公告新航路，引发了台湾方面高度关注。台湾行政院陆委会周一稍晚指出，双方确认此新航线3月5日暂不实施，未来将持续沟通。

【金融】

--中国金融：人大财经委副主任称货币政策并没有向宽松方向发展--报载

中国全国人大财经委副主任吴晓灵日前表示，央行不久前采取的降准、降息操作是为满足银行间市场适当合理的流动性需要，货币政策并没有向宽松的方向发展。

--中国金融：国有企业跨境投融资将放开限制，相关政策已上报国务院-报载

中国央行货币政策司二司副司长郭建伟周一透露，央行与有关部门就金融机构支持中国企业“走出去”制定相关政策，目前已报送国务院，预计将于近期出台。

【固定收益】

--中国公开市场：降息后七天逆回购利率小降，规模逊预期多管齐下猜测浓

中国央行降息后周二首次公开市场操作，七天期逆回购利率小降10个基点(bp)至3.75%，较二级市场水平低近百基点；而仅350亿元人民币的操作规模，则明显逊于预期。

--《中国新债预测》10年续发国债收益率均值3.40%，定位接近二级市场

中国财政部周三将续招标发行10年期固息国债。路透调查显示，降息后机构多选择逢利好兑现获利，且资金面偏紧，现券收益率不降反升，不过今日午后资金转好，现券也明显回稳，明日新债定位料接近二级市场，预测均值在3.40%。

--中国债市动态：现券收益率及IRS普涨，降息兑现后谨慎心态趋浓

中国银行间市场周二现券收益率及IRS(利率互换)普涨，长债升幅尤为明显。央行再度降息后市场反应平平，流动性偏紧一直无缓和令资金价格仍居高位；而今日公开市场逆回购规模仍不大，且利率降幅小于预期，市场谨慎心态进一步趋浓。

--中国货币市场：回购利率续跌但资金仍紧，公开市场少量逆回购驰援有限

中国银行间市场周二早盘主要回购利率续降，而资金面却延续紧俏格局。交易员表示，今日央行公开市场逆回购驰援，价格虽降但操作量不及预期，对资金安抚作用有限；且大行供给意愿持续低迷，加之新一批新股申购即将到来，资金局面仍难乐观。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘徘徊于逾28个月新低，两会开幕之际汇率料维稳

中国人民币兑美元即期周二早盘继续在跌停板附近徘徊，并刷新逾28个月低点，中间价则连续第三日走贬至近四个月低位。交易员称，美元指数攀升至11年新高，提振人民币空头力量，但两会开幕在即令市场预期行情维稳。

--人民币衍生品：一年期美元掉期升水创新高，因人民币贬值预期仍较强

中国境内市场的美元/人民币掉期周二多数品种美元升水冲高回落。盘中一年期美元掉期升水更是创下纪录新高，不过央行今日逆回购适度缓解本币资金面紧张局面，亦令各期限掉期升水适度回落。

--离岸人民币：高盛四年期宝岛债将以4.55%定价，发行10亿元--消息

三位消息人士周二表示，美国投资银行高盛四年期宝岛债募集进入尾声，将以4.55%利率发行10亿人民币。

--离岸人民币：韩亚金融集团三年期宝岛债正以4.5%询价--消息

三位消息人士周二表示，韩国韩亚金融集团将发行三年期宝岛债，目前正以4.5%于市场询价。

--离岸人民币：中银台北逆势上调银行转存款利率，因离岸市场资金仍紧

虽然中国央行降息，不过中国银行台北分行自昨日起，反向上调一周至六个月的台湾本地银行转存款利率0.03至0.1个百分点，调整后一个月期转存利率为4.13%，上日则为4.10%。

【证券/行业】

--中国新股：证监会再核准24家企业IPO申请，为今年第三批新股IPO

中国证监会周一稍晚下发24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，其中包括东方证券等的19家公司周二分别在沪深证交所刊登招股意向书，启动发行程序，这些公司的网上网下申购日均集中在下周二至下周四，此亦为今年第三批新股IPO。

--中国股市：沪综指收低逾2%创一个月最大跌幅，新股发行施压资金面

中国股市沪综指周二收挫逾2%，创下一个月最大单日跌幅。分析师指出，降息利好兑现并未能激励增量资金加快入市，而新一批新股启动发行程序又令短期资金面压力陡增，以金融股为代表的权重股抛压沉重，股指午后加速下滑。

--中国证券：监管官员建议联动修订公司法和证券法，以调整发行制度等

上海证券报周二引述全国政协委员、广东证监局局长侯外林表示，今年两会将提交关于修订完善公司法中有关资本市场法律制度的相关提案，建议公司法与证券法联动修订，从调整证券发行制度、健全公司治理机制、修改股票回购制度等方面予以修改完善。

--澳门经济：2月博彩收入按年大跌近半创历来最大跌幅，月度收入逾四年最少

澳门政府周二公布，今年2月博彩收入按年大幅下滑48.6%，创历来最大跌幅；单月博彩收入跌破200亿澳门元，为自2011年1月以来最低。

--香港个股：佳兆业建议境内债务重组计划，不削本金但减少利息和延长还款期