《路透晚报》--3月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国法规：全国人大会期较去年增加两天，将审议立法法修正案草案

中国十二届全国人大三次会议副秘书长、发言人傅莹周三表示，2015年全国人大会期较去年增加两天，一是让代表们有更充分的时间审议预算草案，二是要审议立法法修正案草案。

--中国税制：加快税收法定原则落实，将在2020年前全面落实--人大发言人

针对中国财政部借油价下调之机三次上调成品油消费税的质疑，中国十二届全国人大三次会议副秘书长、发言人傅莹称，今后要加快税收法定原则落实的步伐，总的目标是要在2020年之前，全面落实税收法定原则。

--中国政治：今年国防预算支出增长在10%左右--人大会议发言人

中国十二届全国人大三次会议发言人傅莹称，今年中国国防预算支出增长在10%左右。这一增幅略低于去年的国防预算增幅。

--中国经济：政府工作报告将提两大新策打造经济发展，包括走出去等--报载

香港文汇报周三报导，今年的政府工作报告中，李克强将重点提出两大新策打造经济发展新的“发动机”，即对内力促大众创业、万众创新；对外加快中国装备“走出去”、推进国际产能合作。相关支持政策料在全国两会后陆续出台。

--中国经济：CPI涨幅不会为负，是否再降息看经济走势--央行副行长

中国央行副行长易纲周三表示，中国的居民消费价格指数(CPI)涨幅不会为负，但工业生产者出厂价格指数(PPI)可能还会有一段时间持续的压力，是否再降息要看经济走势。

--中国数据：2月服务业PMI升至52，新业务稳步增长--汇丰

汇丰最新数据显示中国服务业在2月稳步扩张，新订单持续增长，企业经营活动趋于活跃，结合此前公布的官方PMI及汇丰制造业PMI数据，2月中国经济有所企稳。

--台湾数据：1月工业生产指数较上年同期增8.14%，创三个月高位--经济部

台湾经济部周三公布，2015年1月工业生产指数较上年同期增8.14%，创三个月新高；上月修正后为升7.76%。

--香港数据：2月PMI回升至50.7的一年高位--汇丰

汇丰香港2月PMI回升至50.7，在1月份跌穿50后重上盛衰分界线之上，私营企业经营有所改善。该数值亦为去年2月以来最高。

--中国经济：美国企业预估未来五年中国业务前景较为失色--调查

周三一项美国企业游说调查显示，未来五年美国企业在中国的业务情况展望将较为失色，受经济放缓、管理环境“不透明”以及国内竞争力提升等因素影响。

--香港经济：大部分市民认为应收紧自由行及取消深圳户籍居民一签多行--调查

香港中文大学香港亚太研究所周三公布的一项民意调查显示，约三分之二市民认为应收紧自由行政策，约七成市民赞成取消深圳户籍居民的＂一签多行＂。至于对近日连串反自由行旅客行动，约五成半受访市民表示不认同。

【金融】

--中国金融：央行调降分支机构SLF利率，操作限额增2,200亿--消息

多位消息人士周三透露，中国央行近期发文下调地方分支机构常备借贷便利(SLF)利率，隔夜利率由去年的5%降为4.5%，七天利率则由7%降为5.5%；同时与去年相比，14天期限品种未现身，只保留隔夜和七天品种。消息人士并称，此次央行新增地方分支机构SLF操作限额2,200亿元人民币，增加后全国总限额为3,400亿元。此次央行文件落款日期为春节前，不过相关机构多是于近日陆续收到文件。

--中国金融：四季度境外对中国金融机构直接投资净流入147亿元人民币--外管局

中国国家外汇管理局周三公布数据显示，2014年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入147.18亿元人民币，较上季度净流入116.79亿元增长逾两成。

--中国金融：中关村示范区内企业可实行外债宏观审慎管理政策--外管局

中国国家外汇管理局近日批准，在中关村国家自主创新示范区核心区（海淀园）开展外债宏观审慎管理试点，允许符合条件的中外资企业借用外债余额实行比例自律管理。

--中国金融：加大支持“三农”力度，贷款可优先开展资产证券化--银监会

中国银监会周二表示，今年将继续加大金融支持“三农”的力度，涉农贷款可实施弹性存贷比，涉农贷款增速要高于全部贷款平均水平，并优先对涉农贷款开展资产证券化和资产流转试点。

--中国保险：人保集团董事长建议将保险纳入一带一路顶层设计--报载

据中国证券报周三报导，全国政协委员、中国人民保险集团股份有限公司董事长吴焰建议，将保险作为制度性安排纳入“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）的顶层设计之中。 【固定收益】

--新债招标：中国10年续发国债收益率接近预期，需求一般博边际心态不减

中国财政部周三招标续发行的10年期固息国债，中标收益率基本接近预期。交易员表示，该期债为标准期限品种虽不乏机构稳定需求，但在近期现券二级市场走势偏弱背景下，投标倍数显示今日新债结果一般，惟交易户博边际心态不减。

--中国公开市场：一级交易商今日可继续申报正/逆回购及央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限依旧为七天一种。

--中国债市动态：现券收益率及IRS小跌后回稳，新债招标结果限制人气

中国银行间市场周三早盘现券收益率及IRS(利率互换)小跌后回稳；资金面延续昨日午后的向好态势，盘初现券走势偏暖，随后招标的10年国债中标收益率虽符合预期，但边际中标定位偏高，令二级市场人气受限。

--中国货币市场：主要回购利率小降，供给改善资金紧势稍缓

中国银行间市场周三早盘主要回购利率继续小幅下行，除隔夜资金依旧紧俏，其他期限较上日转宽。供给方面，国开行支持力度较前期进一步恢复，部分小机构流动性也出现一定改善。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小升，监管层言论及境内外汇差收窄削减空头力量

中国人民币兑美元即期周三早盘从逾28个月低位反弹，随中间价结束三连跌小升。交易员称，今日市况出现新变化，结汇盘开始追赶旺盛的美元买盘，因昨日监管层关于人民币长期将持稳的言论削减空头力量，同时在离岸价差收窄令套利盘境内购汇退潮。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅反弹收升，中小盘个股行情持续活跃

中国股市沪综指周三小幅反弹收升，中小盘个股行情持续活跃。分析师指出，昨日大跌后，今日中小盘股上涨力度较强，传媒股领涨大盘，金融等大盘蓝筹股则继续弱势震荡。近期新股发行将冻结巨额资金，即将公布的2月份经济金融数据可能难以达到市场预期，均令蓝筹股短期行情受到压制。

--中国证券：人大财经委副主任预计证券法修订案最快10月完成三审

据上海证券报周三报导，全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，按正常进度，证券法修订案有望4月底上会。初审过后，需要征求意见并总结，最快8月份进行二审，10月份完成三审。

--中国证券：IPO注册制今年有望，交易所审核是主流方案--上证所理事长

中国全国政协委员、上海证券交易所理事长桂敏杰表示，对股票发行注册制今年推出比较乐观，目前注册制方案还没有确定，IPO审核放在交易所是几种方案之一，不过是目前的主流方案。

--中国黄金：上海金交所称国际板保证金将由离岸人民币扩至多币种

中国全国人大代表、上海黄金交易所理事长许罗德透露，上海黄金交易所将进一步完善产品体系，增加更多新规格的产品，并推出更多基于人民币定价的黄金交易产品；此外金交所将扩容黄金国际板保证金种类，由离岸人民币扩至多币种。

--香港个股：汇丰发行200万张面值150港元纪念钞票，明天起公开认购