离岸人民币：中银台北逆势上调银行转存款利率，因离岸市场资金仍紧

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透台北3月3日 - 虽然中国央行降息，不过中国银行 台北分行自昨日起，反向上调一周至六个月的台湾本地银行转存款利率 0.03至0.1个百分点，调整后一个月期转存利率为4.13%，上日则为4.10%。
经济日报引述银行界人士说，目前人民币境外市场资金需求热烈，主要与香港人民币资金供应紧张情势有关。沪港通之后，加上A股走势看好，大量停泊在香港的人民币资金北上，导致香港的人民币资金池缩水，进而推升了相关商品的利率或报酬率，应是主要的原因。
中国人民银行自3月1日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。同时推进利率市场化改革，将存款利率浮动区 间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9