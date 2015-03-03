离岸人民币：中银台北逆势上调银行转存款利率，因离岸市场资金仍紧

路透台北3月3日 - 虽然中国央行降息，不过中国银行 台北分行自昨日起，反向上调一周至六个月的台湾本地银行转存款利率 0.03至0.1个百分点，调整后一个月期转存利率为4.13%，上日则为4.10%。

经济日报引述银行界人士说，目前人民币境外市场资金需求热烈，主要与香港人民币资金供应紧张情势有关。沪港通之后，加上A股走势看好，大量停泊在香港的人民币资金北上，导致香港的人民币资金池缩水，进而推升了相关商品的利率或报酬率，应是主要的原因。